Сотни нелегальных мигрантов выгнали из Свердловской области

За первый квартал 2025 года из Свердловской области депортировали 665 мигрантов

20 мая 2025 в 11:06 Размер текста - 17 +

665 иностранцев депортировали из региона (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В первом квартале этого года из Свердловской области были выдворены 665 иностранных граждан, находившихся на территории страны без законных оснований. Соответсвующее данные опубликованы на официальном сайте ГУ МВД России. «УВМ ГУ МВД России по Свердловской области информирует, что в 1 квартале 2025 года подразделениями по вопросам миграции проведено более 300 проверок соблюдения миграционного законодательства. Количество административных протоколов, составленных по выявленным фактам нарушений, превысило аналогичный показатель прошлого на 57,1% (3 059). Удалено за пределы РФ 665 иностранных граждан на основании решений органов внутренних дел. Не разрешен въезд в страну 767 иностранным гражданам (+17,5%)», — говорится в документе. Согласно информации, предоставленной ведомством, число оформленных административных протоколов по выявленным нарушениям выросло на 57,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигло 3 059 случаев. В области миграционного законодательства было выявлено и пресечено свыше 6,4 тысячи административных правонарушений, что на 11,7% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В первом квартале этого года из Свердловской области были выдворены 665 иностранных граждан, находившихся на территории страны без законных оснований. Соответсвующее данные опубликованы на официальном сайте ГУ МВД России. «УВМ ГУ МВД России по Свердловской области информирует, что в 1 квартале 2025 года подразделениями по вопросам миграции проведено более 300 проверок соблюдения миграционного законодательства. Количество административных протоколов, составленных по выявленным фактам нарушений, превысило аналогичный показатель прошлого на 57,1% (3 059). Удалено за пределы РФ 665 иностранных граждан на основании решений органов внутренних дел. Не разрешен въезд в страну 767 иностранным гражданам (+17,5%)», — говорится в документе. Согласно информации, предоставленной ведомством, число оформленных административных протоколов по выявленным нарушениям выросло на 57,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигло 3 059 случаев. В области миграционного законодательства было выявлено и пресечено свыше 6,4 тысячи административных правонарушений, что на 11,7% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.