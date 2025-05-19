Паслер направит сотни миллионов на ликвидацию провалов в свердловском ЖКХ

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер намерен выделить дополнительно около 700 миллионов рублей на подготовку региона к предстоящему осенне-зимнему сезону. Такой шаг, по его словам, необходим для предотвращения повторения ситуации прошлого года, когда порядка 28 муниципалитетов области не смогли своевременно получить паспорта готовности к отопительному периоду. Об этом Паслер сообщил во время заседания заксо, в ходе которого отвечал на вопросы депутатов, передает журналист URA.RU.
«Планируем дополнительно направить 600-700 миллионов на подготовку к зиме. В прошлом году паспорта готовности не получили 28 свердловских муниципалитетов — больше всех по стране. Ситуацию необходимо кардинально менять», — подчеркнул Паслер.
Он также отметил, что приоритетным направлением станет капитальный ремонт котельных, включая перевод теплогенерирующих объектов с угольного топлива на более экологически чистые виды энергии. URA.RU следило за заседанием в режиме онлайн.
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