19 мая 2025

Паслер направит сотни миллионов на ликвидацию провалов в свердловском ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
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Годовое общее собрание Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. Екатеринбург , пумпянский дмитрий, паслер денис
Денис Паслер выделит 700 миллионов на ЖКХ (архивное фото) Фото:

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер намерен выделить дополнительно около 700 миллионов рублей на подготовку региона к предстоящему осенне-зимнему сезону. Такой шаг, по его словам, необходим для предотвращения повторения ситуации прошлого года, когда порядка 28 муниципалитетов области не смогли своевременно получить паспорта готовности к отопительному периоду. Об этом Паслер сообщил во время заседания заксо, в ходе которого отвечал на вопросы депутатов, передает журналист URA.RU.

«Планируем дополнительно направить 600-700 миллионов на подготовку к зиме. В прошлом году паспорта готовности не получили 28 свердловских муниципалитетов — больше всех по стране. Ситуацию необходимо кардинально менять», — подчеркнул Паслер.

Он также отметил, что приоритетным направлением станет капитальный ремонт котельных, включая перевод теплогенерирующих объектов с угольного топлива на более экологически чистые виды энергии. URA.RU следило за заседанием в режиме онлайн.

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Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер намерен выделить дополнительно около 700 миллионов рублей на подготовку региона к предстоящему осенне-зимнему сезону. Такой шаг, по его словам, необходим для предотвращения повторения ситуации прошлого года, когда порядка 28 муниципалитетов области не смогли своевременно получить паспорта готовности к отопительному периоду. Об этом Паслер сообщил во время заседания заксо, в ходе которого отвечал на вопросы депутатов, передает журналист URA.RU. «Планируем дополнительно направить 600-700 миллионов на подготовку к зиме. В прошлом году паспорта готовности не получили 28 свердловских муниципалитетов — больше всех по стране. Ситуацию необходимо кардинально менять», — подчеркнул Паслер. Он также отметил, что приоритетным направлением станет капитальный ремонт котельных, включая перевод теплогенерирующих объектов с угольного топлива на более экологически чистые виды энергии. URA.RU следило за заседанием в режиме онлайн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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