Паслер направит сотни миллионов на ликвидацию провалов в свердловском ЖКХ

20 мая 2025 в 13:10 Размер текста - 17 +

Денис Паслер выделит 700 миллионов на ЖКХ (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер намерен выделить дополнительно около 700 миллионов рублей на подготовку региона к предстоящему осенне-зимнему сезону. Такой шаг, по его словам, необходим для предотвращения повторения ситуации прошлого года, когда порядка 28 муниципалитетов области не смогли своевременно получить паспорта готовности к отопительному периоду. Об этом Паслер сообщил во время заседания заксо, в ходе которого отвечал на вопросы депутатов, передает журналист URA.RU. «Планируем дополнительно направить 600-700 миллионов на подготовку к зиме. В прошлом году паспорта готовности не получили 28 свердловских муниципалитетов — больше всех по стране. Ситуацию необходимо кардинально менять», — подчеркнул Паслер. Он также отметил, что приоритетным направлением станет капитальный ремонт котельных, включая перевод теплогенерирующих объектов с угольного топлива на более экологически чистые виды энергии. URA.RU следило за заседанием в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер намерен выделить дополнительно около 700 миллионов рублей на подготовку региона к предстоящему осенне-зимнему сезону. Такой шаг, по его словам, необходим для предотвращения повторения ситуации прошлого года, когда порядка 28 муниципалитетов области не смогли своевременно получить паспорта готовности к отопительному периоду. Об этом Паслер сообщил во время заседания заксо, в ходе которого отвечал на вопросы депутатов, передает журналист URA.RU. «Планируем дополнительно направить 600-700 миллионов на подготовку к зиме. В прошлом году паспорта готовности не получили 28 свердловских муниципалитетов — больше всех по стране. Ситуацию необходимо кардинально менять», — подчеркнул Паслер. Он также отметил, что приоритетным направлением станет капитальный ремонт котельных, включая перевод теплогенерирующих объектов с угольного топлива на более экологически чистые виды энергии. URA.RU следило за заседанием в режиме онлайн.