Бастрыкину доложат, почему погибли женщина и новорожденный в челябинской больнице

Челябинские следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину будет доложено об обстоятельствах гибели женщины и ее ребенка в медицинском учреждении в Челябинской области. Об этом сообщает СК России.

«Мать умершей в роддоме женщины обратилась к главе СК РФ. А.И. Бастрыкину с просьбой взять расследование уголовного дела на личный контроль. По словам заявительницы, ее 26-летняя дочь, а также новорожденный ребенок дочери умерли в роддоме спустя 8 часов нахождения там», — говорится в сообщении информационного центра СК России.

Следственными органами СУ СК России по Челябинской области по факту гибели женщины и ее ребенка в медицинском учреждении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинеие смерти по неосторожности). Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по региону Петру Решетникову доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах гибели женщины и новорожденного. Ход расследования также поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее Бастрыкин поставил на контроль дело по поводу гибели двух пациентов в медучреждении Челябинской области. По поводу смерти двух мужчин в больнице к главе СК РФ обратились их родственники.