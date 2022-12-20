В Челябинске скорая помощь не приехала на вызов к подростку

21 декабря 2022 в 14:50 Размер текста - 17 +

Подростку, с температурой выше 39 градусов, по телефону скорой помощи предложили выпить «Ринзу» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске скорая помощь не приехала на вызов к 15-летнему мальчику, предложив выпить жаропонижающее. Об этом URA.RU сообщила мама подростка. «В ночь на 18 декабря у сына поднялась температура выше 39 градусов. Долгое время в скорой не отвечали. Когда дозвонились, сказали найти „Ринзу“, а если ее нет, то звонить им еще раз. Трубку больше никто не брал», — уточнила URA.RU мама мальчика Ирина. Подросток живет в общежитии колледжа в Металлургическом районе Челябинска за 207 километров от дома. Из Усть-Катава 20 декабря приехали родители, забрав сына лечиться домой. URA.RU передало в Минздрав региона данные студента, время и место вызова. Там пообещали проверить информацию и позже предоставить комментарий.

В Челябинске скорая помощь не приехала на вызов к 15-летнему мальчику, предложив выпить жаропонижающее. Об этом URA.RU сообщила мама подростка. «В ночь на 18 декабря у сына поднялась температура выше 39 градусов. Долгое время в скорой не отвечали. Когда дозвонились, сказали найти „Ринзу“, а если ее нет, то звонить им еще раз. Трубку больше никто не брал», — уточнила URA.RU мама мальчика Ирина. Подросток живет в общежитии колледжа в Металлургическом районе Челябинска за 207 километров от дома. Из Усть-Катава 20 декабря приехали родители, забрав сына лечиться домой. URA.RU передало в Минздрав региона данные студента, время и место вызова. Там пообещали проверить информацию и позже предоставить комментарий.