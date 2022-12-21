Принят главный финансовый документ Челябинской области на 2023 год

Александр Лазарев считает, что в следующем году регион будет жить достойно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты заксобрания Челябинской области 22 декабря приняли бюджет на 2023 год. Народные избранники региона большинством голосов проголосовали за проект главного финансового документа во втором и третьем чтениях.

«Несмотря на сложность ситуации, бюджет нашего региона сохраняет свою социальную направленность. Делается ставка на развитие, и 70% бюджета заложено на реализацию социальных программ. Можно с уверенностью сказать, что в следующем году область будет жить на достойном уровне», — считает спикер парламента Александр Лазарев.

В пояснительной записке к бюджету губернатор Алексей Текслер отмечает, что в этом году областной бюджет формируется в непростой геополитической ситуации. Страна столкнулась с новыми вызовами, беспрецедентным санкционным давлением. При этом экономика показала свою устойчивость и продолжает развиваться.

По словам Александра Лазарева, поправки предусматривают увеличение размера целевых федеральных трансфертов на 8 млрд 229,7 млн рублей по ряду направлений. В частности, дополнительно 1 млрд 162 млн рублей выделяется на реализацию программ формирования современной городской среды, 1 млрд 24,9 млн рублей — на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, а также на лечебное питание для детей-инвалидов.

В бюджет региона также заложено 792,7 млн рублей на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения. На создание инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристских кластеров предусмотрено 476,6 млн рублей.

Кроме того, на 4 млрд 414 млн рублей увеличивается размер ассигнований для реализации инфраструктурных проектов, которые финансируются за счет льготных бюджетных кредитов из федерального бюджета. Общий объем расходов областного бюджета на 2023 год составляет более 294 млрд рублей.

«В 2023 году планируется уменьшение плановых поступлений в бюджет на 11 миллиардов рублей. Указанное снижение компенсируется остатками собственных средств в связи с перевыполнением плана по налоговым и неналоговым поступлениям», — отметил Лазарев.

Крупнейшими налогоплательщиками региона по-прежнему остаются ПАО «ММК» АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», АО «Томинский ГОК», ПАО «Мечел», ОАО «РЖД», ПАО «Газпром», ПАО «Ашинский металлургический завод», ПАО «Фортум» и ПАО «Челябинский металлургический комбинат». Эти предприятия дают до 30% налоговых поступлений в областной бюджет.