Коммунисты в челябинском парламенте выступили против бюджета области на 2023 год

По мнению лидера фракции КПРФ Игоря Егорова, социальные расходы в Челябинской области не соответствуют реальной инфляции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фракция КПРФ в заксобрании Челябинской области проголосовала против принятия бюджета региона на 2023 год. Об этом заявил лидер фракции, секретарь обкома КПРФ Игорь Егоров.

«Более 70% расходов бюджета заявлены на социальные цели. При этом расчеты строятся, исходя из официальных данных об инфляции. Однако мы все ходим в магазины, аптеки и видим, что реальные цены и расходы людей расходятся с этими данными. Соответственно, индексация зарплат бюджетников и социальных пособий явно недостаточна. Наша фракция будет голосовать против», — заявил Егоров.

Тем не менее главный финансовый документ региона был принят сразу во втором и третьем чтении. По мнению разработчиков, он позволит в следующем году обеспечить достойный уровень жизни в регионе

«К законопроекту поступили поправки от губернатора Алексея Текслера и фракции „Справедливой России“ в ЗСО. Они были сгруппированы и рассмотрены на комиссиях. Поправками предусматривается увеличение целевых федеральных трансфертов более чем на 8,2 млрд рублей», — добавил также спикер парламента Александр Лазарев.

Уменьшение плановых поступлений в казну Южного Урала на 11 миллиардов рублей будет скомпенсировано остатками собственных средств благодаря перевыполнению плана по налоговым и неналоговым поступлениям. Коммерческих заимствований не потребуется.