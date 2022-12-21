21 декабря 2022

Коммунисты в челябинском парламенте выступили против бюджета области на 2023 год

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Вручение мандатов кандидатам, победившим на выборах в законодательное собрание. Челябинск, егоров игорь
По мнению лидера фракции КПРФ Игоря Егорова, социальные расходы в Челябинской области не соответствуют реальной инфляции Фото:

Фракция КПРФ в заксобрании Челябинской области проголосовала против принятия бюджета региона на 2023 год. Об этом заявил лидер фракции, секретарь обкома КПРФ Игорь Егоров.

«Более 70% расходов бюджета заявлены на социальные цели. При этом расчеты строятся, исходя из официальных данных об инфляции. Однако мы все ходим в магазины, аптеки и видим, что реальные цены и расходы людей расходятся с этими данными. Соответственно, индексация зарплат бюджетников и социальных пособий явно недостаточна. Наша фракция будет голосовать против», — заявил Егоров.

Тем не менее главный финансовый документ региона был принят сразу во втором и третьем чтении. По мнению разработчиков, он позволит в следующем году обеспечить достойный уровень жизни в регионе

«К законопроекту поступили поправки от губернатора Алексея Текслера и фракции „Справедливой России“ в ЗСО. Они были сгруппированы и рассмотрены на комиссиях. Поправками предусматривается увеличение целевых федеральных трансфертов более чем на 8,2 млрд рублей», — добавил также спикер парламента Александр Лазарев.

Уменьшение плановых поступлений в казну Южного Урала на 11 миллиардов рублей будет скомпенсировано остатками собственных средств благодаря перевыполнению плана по налоговым и неналоговым поступлениям. Коммерческих заимствований не потребуется.

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Фракция КПРФ в заксобрании Челябинской области проголосовала против принятия бюджета региона на 2023 год. Об этом заявил лидер фракции, секретарь обкома КПРФ Игорь Егоров. «Более 70% расходов бюджета заявлены на социальные цели. При этом расчеты строятся, исходя из официальных данных об инфляции. Однако мы все ходим в магазины, аптеки и видим, что реальные цены и расходы людей расходятся с этими данными. Соответственно, индексация зарплат бюджетников и социальных пособий явно недостаточна. Наша фракция будет голосовать против», — заявил Егоров. Тем не менее главный финансовый документ региона был принят сразу во втором и третьем чтении. По мнению разработчиков, он позволит в следующем году обеспечить достойный уровень жизни в регионе «К законопроекту поступили поправки от губернатора Алексея Текслера и фракции „Справедливой России“ в ЗСО. Они были сгруппированы и рассмотрены на комиссиях. Поправками предусматривается увеличение целевых федеральных трансфертов более чем на 8,2 млрд рублей», — добавил также спикер парламента Александр Лазарев. Уменьшение плановых поступлений в казну Южного Урала на 11 миллиардов рублей будет скомпенсировано остатками собственных средств благодаря перевыполнению плана по налоговым и неналоговым поступлениям. Коммерческих заимствований не потребуется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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