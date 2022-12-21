21 декабря 2022

В Екатеринбурге осудят полицейского, который брал взятку у наркодилера

© Служба новостей «URA.RU»
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Подельнику полицейского уже вынесли приговор Фото:

В суд доставят полицейского из Екатеринбурга, который брал взятки за то, что помогал скрыть преступление наркодилерам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства. Там сообщили, что полицейский в 2018 году брал взятку больше 300 тысяч рублей за что согласился не составлять рапорт об обнаружении наркотиков.

Кроме этого, по версии следствия, полицейский со своим коллегой незаконно проник в дом задержанного, где лежали наркотики. Силовик не стал делать записи о них, проигнорировав преступление. Соучастник силовика уже получил приговор.

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В суд доставят полицейского из Екатеринбурга, который брал взятки за то, что помогал скрыть преступление наркодилерам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства. Там сообщили, что полицейский в 2018 году брал взятку больше 300 тысяч рублей за что согласился не составлять рапорт об обнаружении наркотиков. Кроме этого, по версии следствия, полицейский со своим коллегой незаконно проник в дом задержанного, где лежали наркотики. Силовик не стал делать записи о них, проигнорировав преступление. Соучастник силовика уже получил приговор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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