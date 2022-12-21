В Екатеринбурге осудят полицейского, который брал взятку у наркодилера

22 декабря 2022 в 15:28 Размер текста - 17 +

Подельнику полицейского уже вынесли приговор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В суд доставят полицейского из Екатеринбурга, который брал взятки за то, что помогал скрыть преступление наркодилерам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства. Там сообщили, что полицейский в 2018 году брал взятку больше 300 тысяч рублей за что согласился не составлять рапорт об обнаружении наркотиков. Кроме этого, по версии следствия, полицейский со своим коллегой незаконно проник в дом задержанного, где лежали наркотики. Силовик не стал делать записи о них, проигнорировав преступление. Соучастник силовика уже получил приговор.

В суд доставят полицейского из Екатеринбурга, который брал взятки за то, что помогал скрыть преступление наркодилерам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства. Там сообщили, что полицейский в 2018 году брал взятку больше 300 тысяч рублей за что согласился не составлять рапорт об обнаружении наркотиков. Кроме этого, по версии следствия, полицейский со своим коллегой незаконно проник в дом задержанного, где лежали наркотики. Силовик не стал делать записи о них, проигнорировав преступление. Соучастник силовика уже получил приговор.