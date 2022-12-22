Пермяки смогут «бесплатно» посмотреть вторую часть «Аватара»

Пермский кинотеатр в рамках бесплатного предсеансового обслуживания организует показ недавно вышедшего фильма «Аватар: Путь воды». Продолжение эпической истории о жителях Пандоры можно будет посмотреть перед короткометражным фильмом «Вижу» в мягком кинозале ТЦ «СпешиLove». Анонс появился на сайте кинотеатра.
«Сначала сеанс фильма — „Аватар: Путь воды“, затем сеанс фильма — „Вижу“. Бесплатное предсеансовое обслуживание „Аватар: Путь воды“ — продолжительность 3 часа 12 минут. Фильм „Вижу“ — продолжительность — 17 минут», — информирует сайт. Перерыв между фильмами составит всего одну минуту.
Показ некоторых голливудских фильмов был запрещен в России в связи с проведением спецоперации в Украине, поэтому многие кинотеатры перешли на попарное проведение сеансов зарубежных фильмов вместе с отечественными. URA.RU рассказывало о том, что в Перми несколько кинотеатров отменили предсеансовое обслуживание зарубежных фильмов.
Спецоперация РФ на территории ЛДНР и Украины проходит с февраля. Ее цель — защита мирных жителей Донбасса от киевской агрессии. После ее начала из России стали уходить некоторые зарубежные бренды, а западные страны ужесточили санкционный режим.
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Пермский кинотеатр в рамках бесплатного предсеансового обслуживания организует показ недавно вышедшего фильма «Аватар: Путь воды». Продолжение эпической истории о жителях Пандоры можно будет посмотреть перед короткометражным фильмом «Вижу» в мягком кинозале ТЦ «СпешиLove». Анонс появился на сайте кинотеатра. «Сначала сеанс фильма — „Аватар: Путь воды“, затем сеанс фильма — „Вижу“. Бесплатное предсеансовое обслуживание „Аватар: Путь воды“ — продолжительность 3 часа 12 минут. Фильм „Вижу“ — продолжительность — 17 минут», — информирует сайт. Перерыв между фильмами составит всего одну минуту. Показ некоторых голливудских фильмов был запрещен в России в связи с проведением спецоперации в Украине, поэтому многие кинотеатры перешли на попарное проведение сеансов зарубежных фильмов вместе с отечественными. URA.RU рассказывало о том, что в Перми несколько кинотеатров отменили предсеансовое обслуживание зарубежных фильмов. Спецоперация РФ на территории ЛДНР и Украины проходит с февраля. Ее цель — защита мирных жителей Донбасса от киевской агрессии. После ее начала из России стали уходить некоторые зарубежные бренды, а западные страны ужесточили санкционный режим.