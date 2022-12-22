22 декабря 2022

Пермяки смогут «бесплатно» посмотреть вторую часть «Аватара»

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция #ямыхотимвкино около ТЦ
«Аватар-2» покажут перед фильмом «Вижу» в мягком кинотеатре Фото:

Пермский кинотеатр в рамках бесплатного предсеансового обслуживания организует показ недавно вышедшего фильма «Аватар: Путь воды». Продолжение эпической истории о жителях Пандоры можно будет посмотреть перед короткометражным фильмом «Вижу» в мягком кинозале ТЦ «СпешиLove». Анонс появился на сайте кинотеатра.

«Сначала сеанс фильма — „Аватар: Путь воды“, затем сеанс фильма — „Вижу“. Бесплатное предсеансовое обслуживание „Аватар: Путь воды“ — продолжительность 3 часа 12 минут. Фильм „Вижу“ — продолжительность — 17 минут», — информирует сайт. Перерыв между фильмами составит всего одну минуту.

Показ некоторых голливудских фильмов был запрещен в России в связи с проведением спецоперации в Украине, поэтому многие кинотеатры перешли на попарное проведение сеансов зарубежных фильмов вместе с отечественными. URA.RU рассказывало о том, что в Перми несколько кинотеатров отменили предсеансовое обслуживание зарубежных фильмов.

Спецоперация РФ на территории ЛДНР и Украины проходит с февраля. Ее цель — защита мирных жителей Донбасса от киевской агрессии. После ее начала из России стали уходить некоторые зарубежные бренды, а западные страны ужесточили санкционный режим.

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Пермский кинотеатр в рамках бесплатного предсеансового обслуживания организует показ недавно вышедшего фильма «Аватар: Путь воды». Продолжение эпической истории о жителях Пандоры можно будет посмотреть перед короткометражным фильмом «Вижу» в мягком кинозале ТЦ «СпешиLove». Анонс появился на сайте кинотеатра. «Сначала сеанс фильма — „Аватар: Путь воды“, затем сеанс фильма — „Вижу“. Бесплатное предсеансовое обслуживание „Аватар: Путь воды“ — продолжительность 3 часа 12 минут. Фильм „Вижу“ — продолжительность — 17 минут», — информирует сайт. Перерыв между фильмами составит всего одну минуту. Показ некоторых голливудских фильмов был запрещен в России в связи с проведением спецоперации в Украине, поэтому многие кинотеатры перешли на попарное проведение сеансов зарубежных фильмов вместе с отечественными. URA.RU рассказывало о том, что в Перми несколько кинотеатров отменили предсеансовое обслуживание зарубежных фильмов. Спецоперация РФ на территории ЛДНР и Украины проходит с февраля. Ее цель — защита мирных жителей Донбасса от киевской агрессии. После ее начала из России стали уходить некоторые зарубежные бренды, а западные страны ужесточили санкционный режим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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