Глава Евросовета призвал разговаривать с Путиным

С президентом России Владимиром Путиным необходимо продолжать диалог для решения вопросов по гуманитарной ситуации. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
«Я думаю, что нужно сохранять коммуникацию с Путиным», — цитирует Мишеля телеканал RTVi. По мнению главы Евросовета, сохранив диалог с российским лидером европейским политикам предоставится возможность аргументировать свою позицию, а также решать необходимые вопросы, связанные с гуманитарной ситуацией.
Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что готов поддерживать коммуникацию с Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине. Также с призывом не дать оборвать все связи с российским президентом выступил и канцлер Германии Олаф Шольц, передает RT. Помимо этого, немецкий лидер выступил за возобновление полноценных отношений с Россией после окончания спецоперации на Украине, сообщает телеканал 360.
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С президентом России Владимиром Путиным необходимо продолжать диалог для решения вопросов по гуманитарной ситуации. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель. «Я думаю, что нужно сохранять коммуникацию с Путиным», — цитирует Мишеля телеканал RTVi. По мнению главы Евросовета, сохранив диалог с российским лидером европейским политикам предоставится возможность аргументировать свою позицию, а также решать необходимые вопросы, связанные с гуманитарной ситуацией. Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что готов поддерживать коммуникацию с Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине. Также с призывом не дать оборвать все связи с российским президентом выступил и канцлер Германии Олаф Шольц, передает RT. Помимо этого, немецкий лидер выступил за возобновление полноценных отношений с Россией после окончания спецоперации на Украине, сообщает телеканал 360.