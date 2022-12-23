Глава Евросовета призвал разговаривать с Путиным

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Диалог с Путиным позволит решать гуманитарные вопросы, заявил Шарль Мишель Фото:

С президентом России Владимиром Путиным необходимо продолжать диалог для решения вопросов по гуманитарной ситуации. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Я думаю, что нужно сохранять коммуникацию с Путиным», — цитирует Мишеля телеканал RTVi. По мнению главы Евросовета, сохранив диалог с российским лидером европейским политикам предоставится возможность аргументировать свою позицию, а также решать необходимые вопросы, связанные с гуманитарной ситуацией.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что готов поддерживать коммуникацию с Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине. Также с призывом не дать оборвать все связи с российским президентом выступил и канцлер Германии Олаф Шольц, передает RT. Помимо этого, немецкий лидер выступил за возобновление полноценных отношений с Россией после окончания спецоперации на Украине, сообщает телеканал 360.

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С президентом России Владимиром Путиным необходимо продолжать диалог для решения вопросов по гуманитарной ситуации. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель. «Я думаю, что нужно сохранять коммуникацию с Путиным», — цитирует Мишеля телеканал RTVi. По мнению главы Евросовета, сохранив диалог с российским лидером европейским политикам предоставится возможность аргументировать свою позицию, а также решать необходимые вопросы, связанные с гуманитарной ситуацией. Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что готов поддерживать коммуникацию с Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине. Также с призывом не дать оборвать все связи с российским президентом выступил и канцлер Германии Олаф Шольц, передает RT. Помимо этого, немецкий лидер выступил за возобновление полноценных отношений с Россией после окончания спецоперации на Украине, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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