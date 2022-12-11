Канцлер Австрии объяснил, почему стремится поддерживать контакт с Путиным

Канцлер Австрии заявил, что готов контактировать с Путиным ради мира на Украине
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Нехаммер заявил, что у него было уже две встречи с Путиным Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что готов поддерживать контакт с президентом РФ Владимиром Путиным, если это поспособствует урегулированию конфликта на Украине. Об этом политик заявил в ходе трансляции на телеканале ORF2.

«Если есть шанс [снова поговорить с Путиным], я готов делать это впредь, если это будет способствовать миру и возможному прекращению огня», — сказал Нехаммер в эфире австрийского телеканала. Нехаммер уточнил, что у него было уже два разговора с российским президентом. Также был телефонный разговор, согласованный с генеральным секретарем ООН. «Речь шла об „открытии“ Одессы, это были сложные переговоры», — отметил политик.

Ранее министр по европейским и иностранным делам Австрии заявил, что после окончания конфликта на Украине Евросоюзу будет нужна Россия для ведения диалога по безопасности. Его слова передает youtube-канал Wiener_TV.

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что готов поддерживать контакт с президентом РФ Владимиром Путиным, если это поспособствует урегулированию конфликта на Украине. Об этом политик заявил в ходе трансляции на телеканале ORF2. «Если есть шанс [снова поговорить с Путиным], я готов делать это впредь, если это будет способствовать миру и возможному прекращению огня», — сказал Нехаммер в эфире австрийского телеканала. Нехаммер уточнил, что у него было уже два разговора с российским президентом. Также был телефонный разговор, согласованный с генеральным секретарем ООН. «Речь шла об „открытии“ Одессы, это были сложные переговоры», — отметил политик. Ранее министр по европейским и иностранным делам Австрии заявил, что после окончания конфликта на Украине Евросоюзу будет нужна Россия для ведения диалога по безопасности. Его слова передает youtube-канал Wiener_TV.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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