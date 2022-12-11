Канцлер Австрии объяснил, почему стремится поддерживать контакт с Путиным

Канцлер Австрии заявил, что готов контактировать с Путиным ради мира на Украине

11 декабря 2022 в 16:32 Размер текста - 17 +

Нехаммер заявил, что у него было уже две встречи с Путиным Фото: Стрингер/РИА Новости новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что готов поддерживать контакт с президентом РФ Владимиром Путиным, если это поспособствует урегулированию конфликта на Украине. Об этом политик заявил в ходе трансляции на телеканале ORF2. «Если есть шанс [снова поговорить с Путиным], я готов делать это впредь, если это будет способствовать миру и возможному прекращению огня», — сказал Нехаммер в эфире австрийского телеканала. Нехаммер уточнил, что у него было уже два разговора с российским президентом. Также был телефонный разговор, согласованный с генеральным секретарем ООН. «Речь шла об „открытии“ Одессы, это были сложные переговоры», — отметил политик. Ранее министр по европейским и иностранным делам Австрии заявил, что после окончания конфликта на Украине Евросоюзу будет нужна Россия для ведения диалога по безопасности. Его слова передает youtube-канал Wiener_TV.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что готов поддерживать контакт с президентом РФ Владимиром Путиным, если это поспособствует урегулированию конфликта на Украине. Об этом политик заявил в ходе трансляции на телеканале ORF2. «Если есть шанс [снова поговорить с Путиным], я готов делать это впредь, если это будет способствовать миру и возможному прекращению огня», — сказал Нехаммер в эфире австрийского телеканала. Нехаммер уточнил, что у него было уже два разговора с российским президентом. Также был телефонный разговор, согласованный с генеральным секретарем ООН. «Речь шла об „открытии“ Одессы, это были сложные переговоры», — отметил политик. Ранее министр по европейским и иностранным делам Австрии заявил, что после окончания конфликта на Украине Евросоюзу будет нужна Россия для ведения диалога по безопасности. Его слова передает youtube-канал Wiener_TV.