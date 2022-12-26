ГИБДД предупредила челябинцев об ухудшении погоды на дорогах

Из-за снегопадов на дорогах могут возникнуть заторы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области предупредили водителей о надвигающейся непогоде. Как сообщили URA.RU 26 декабря в пресс-службе ведомства, из-за снегопада ситуация на дорогах может осложниться.

«В Челябинской области ожидаются снегопады. Завтра, 27 декабря, по прогнозу синоптиков будет идти снег по всей области, что увеличивает вероятность возникновения заторовых ситуаций на автомобильных дорогах региона», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона.

Там отметили, что для помощи водителям все дорожные службы и личный состав областного управления ГИБДД приведены в повышенную степень готовности. Все они готовы прийти на помощь участникам движения.

Водителям посоветовали не планировать дальние поездки. Если поездки избежать не удается, необходимо соблюдать Правила дорожного движения, не превышать скорость и соблюдать дистанцию.

Ранее синоптики сообщили о ночных заморозках в регионе. По словам специалистов, температура понизится до минус 30 градусов.