В Челябинске нашли способ пристыдить безбилетников

27 декабря 2022 в 03:51 Размер текста - 17 +

Видео пассажира без билета увидит весь вагон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске ввели в эксплуатацию трамваи производства Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ, входит в Роскосмос), которые позволяют выводить на экран видео пассажиров без билета. По мнению гендиректора компании Романа Новикова, безбилетнику должно быть стыдно. «Челябинский трамвай имеет систему подсчета пассажиров, на специальном экране выводится, сколько людей едет без билета. Можно снять целое видео и вывести на экран, это видят все пассажиры. Безбилетнику должно стать стыдно, он точно будет знать, что система его вычислила», — заявил Новиков ТАСС. По словам Новикова, инновация внедрена уже в 30 челябинских трамваях. Ранее стало известно, что УКВЗ построит новые цеха ради выполнения масштабного проекта по замене подвижного состава трамваев и покупке вагонов для челябинского метро, заказчиком которого выступает правительство Челябинской области.

В Челябинске ввели в эксплуатацию трамваи производства Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ, входит в Роскосмос), которые позволяют выводить на экран видео пассажиров без билета. По мнению гендиректора компании Романа Новикова, безбилетнику должно быть стыдно. «Челябинский трамвай имеет систему подсчета пассажиров, на специальном экране выводится, сколько людей едет без билета. Можно снять целое видео и вывести на экран, это видят все пассажиры. Безбилетнику должно стать стыдно, он точно будет знать, что система его вычислила», — заявил Новиков ТАСС. По словам Новикова, инновация внедрена уже в 30 челябинских трамваях. Ранее стало известно, что УКВЗ построит новые цеха ради выполнения масштабного проекта по замене подвижного состава трамваев и покупке вагонов для челябинского метро, заказчиком которого выступает правительство Челябинской области.