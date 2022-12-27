Тавдинца будут судить по обвинению в нарушении правил безопасности эксплуатации водного транспорта Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Жителя Тавды, (Свердловская область) будут судить по обвинению в нарушении правил безопасности эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть ребенка. Об этом сообщил URA.RU старший помощник руководителя Следственного комитета по региону Александр Шульга.

«В августе 2022 года мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения управлял моторной лодкой. Обвиняемый совместно с ребенком 2007 года рождения отправились на рыбалку без спасательных жилетов. В момент запуска мотора, лодка резко двинулась вперед и оба участника рыбалки упали в воду, поранившись о лопасти мотора судна. В результате инцидента ребенок утонул», — рассказал корреспонденту агентства Александр Шульга.

Обвиняемый самостоятельно сообщил о произошедшей трагедии сотрудникам полиции. Тело погибшего подростка было обнаружено спустя несколько дней. За данное преступное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что ребенок воспитывался в полной семье. «Ни он сам, ни семья на учете в полиции не состояли. По имеющимся данным, юноша не умел плавать, хотя занимался спортом, играл в хоккей в городской команде. Более взрослый напарник сообщил полицейским, что когда лодка перевернулась, то ударила их», — добавил полковник Горелых.