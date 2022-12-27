27 декабря 2022

Свердловчанина будут судить за смерть ребенка в лопастях мотора лодки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме
Тавдинца будут судить по обвинению в нарушении правил безопасности эксплуатации водного транспорта Фото:

Жителя Тавды, (Свердловская область) будут судить по обвинению в нарушении правил безопасности эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть ребенка. Об этом сообщил URA.RU старший помощник руководителя Следственного комитета по региону Александр Шульга.

«В августе 2022 года мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения управлял моторной лодкой. Обвиняемый совместно с ребенком 2007 года рождения отправились на рыбалку без спасательных жилетов. В момент запуска мотора, лодка резко двинулась вперед и оба участника рыбалки упали в воду, поранившись о лопасти мотора судна. В результате инцидента ребенок утонул», — рассказал корреспонденту агентства Александр Шульга.

Обвиняемый самостоятельно сообщил о произошедшей трагедии сотрудникам полиции. Тело погибшего подростка было обнаружено спустя несколько дней. За данное преступное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что ребенок воспитывался в полной семье. «Ни он сам, ни семья на учете в полиции не состояли. По имеющимся данным, юноша не умел плавать, хотя занимался спортом, играл в хоккей в городской команде. Более взрослый напарник сообщил полицейским, что когда лодка перевернулась, то ударила их», — добавил полковник Горелых.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

Жителя Тавды, (Свердловская область) будут судить по обвинению в нарушении правил безопасности эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть ребенка. Об этом сообщил URA.RU старший помощник руководителя Следственного комитета по региону Александр Шульга. «В августе 2022 года мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения управлял моторной лодкой. Обвиняемый совместно с ребенком 2007 года рождения отправились на рыбалку без спасательных жилетов. В момент запуска мотора, лодка резко двинулась вперед и оба участника рыбалки упали в воду, поранившись о лопасти мотора судна. В результате инцидента ребенок утонул», — рассказал корреспонденту агентства Александр Шульга. Обвиняемый самостоятельно сообщил о произошедшей трагедии сотрудникам полиции. Тело погибшего подростка было обнаружено спустя несколько дней. За данное преступное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что ребенок воспитывался в полной семье. «Ни он сам, ни семья на учете в полиции не состояли. По имеющимся данным, юноша не умел плавать, хотя занимался спортом, играл в хоккей в городской команде. Более взрослый напарник сообщил полицейским, что когда лодка перевернулась, то ударила их», — добавил полковник Горелых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...