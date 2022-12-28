Челябинца наказали за ловлю окуня в заповедной реке

Мужчина рыбачил в русле реки Берсаут (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителя Брединского района (Челябинская область) приговорили к обязательным работам за незаконный вылов рыбы, в том числе и окуня, в реке природного заповедника. Об этом URA.RU сообщили 29 декабря в пресс-службе областной прокуратуры.

«В суде установлено, что 29-летний местный житель в июне 2022 года в русле реки Берсаут, находящемся на территории Брединского природного биологического заказника, установил четыре сети. В ходе незаконной ловли мужчина выловил 43 рыбы. Это карась, линь, окунь и плотва», — заявили в пресс-службе областной прокуратуры.

Своей ловлей браконьер причинил ущерб государству в лице Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству на 31 тысячу 500 рублей. Виновному также назначили наказание в виде 250 часов обязательных работ.