28 декабря 2022

Челябинца наказали за ловлю окуня в заповедной реке

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Профилактическая акция «Тонкий лед» на озере Шарташ. Екатеринбург, зимняя рыбалка, улов, окунь, рыба, рыбалка
Мужчина рыбачил в русле реки Берсаут (архивное фото) Фото:

Жителя Брединского района (Челябинская область) приговорили к обязательным работам за незаконный вылов рыбы, в том числе и окуня, в реке природного заповедника. Об этом URA.RU сообщили 29 декабря в пресс-службе областной прокуратуры.

«В суде установлено, что 29-летний местный житель в июне 2022 года в русле реки Берсаут, находящемся на территории Брединского природного биологического заказника, установил четыре сети. В ходе незаконной ловли мужчина выловил 43 рыбы. Это карась, линь, окунь и плотва», — заявили в пресс-службе областной прокуратуры.

Своей ловлей браконьер причинил ущерб государству в лице Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству на 31 тысячу 500 рублей. Виновному также назначили наказание в виде 250 часов обязательных работ.

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Жителя Брединского района (Челябинская область) приговорили к обязательным работам за незаконный вылов рыбы, в том числе и окуня, в реке природного заповедника. Об этом URA.RU сообщили 29 декабря в пресс-службе областной прокуратуры. «В суде установлено, что 29-летний местный житель в июне 2022 года в русле реки Берсаут, находящемся на территории Брединского природного биологического заказника, установил четыре сети. В ходе незаконной ловли мужчина выловил 43 рыбы. Это карась, линь, окунь и плотва», — заявили в пресс-службе областной прокуратуры. Своей ловлей браконьер причинил ущерб государству в лице Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству на 31 тысячу 500 рублей. Виновному также назначили наказание в виде 250 часов обязательных работ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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