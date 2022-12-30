Американский полковник указал на прощальный жест США перед поражением ВСУ

Экс-полковник США Макгрегор: отправка ЗРК Patriot является прощальным жестом США Украине

30 декабря 2022 в 15:53 Размер текста - 17 +

Поставки Patriot являются прощальным жестом США Украине, заявил Дуглас Макгрегор Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставка США Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot является прощальным жестом для украинских властей, который призван показать, что Вашингтон сделал все что мог для избежания поражения ВСУ. Такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. «Я начинаю думать, что поставки Patriot — прощальный жест Украине от США», — передает слова Макгрегора youtube-канал Redacted . Он добавил, что это может привести к тому, что весной политики из США и Европы, в случае поражения армии Украины могут заявить, что они сделали все что могли. Макгрегор подчеркнул, что изначально затея помощи украинским властям была обречена на провал. Ранее президент США Джо Байден принял решение о поставках Украине ЗРК Patriot. По мнению американского лидера, это никак не повлияет на эскалацию конфликта на Украине.

Поставка США Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot является прощальным жестом для украинских властей, который призван показать, что Вашингтон сделал все что мог для избежания поражения ВСУ. Такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. «Я начинаю думать, что поставки Patriot — прощальный жест Украине от США», — передает слова Макгрегора youtube-канал Redacted. Он добавил, что это может привести к тому, что весной политики из США и Европы, в случае поражения армии Украины могут заявить, что они сделали все что могли. Макгрегор подчеркнул, что изначально затея помощи украинским властям была обречена на провал. Ранее президент США Джо Байден принял решение о поставках Украине ЗРК Patriot. По мнению американского лидера, это никак не повлияет на эскалацию конфликта на Украине.