Волонтер-медик из ЛНР обратилась к бойцам ВСУ

Волонтер-медик из ЛНР призвала бойцов ВСУ перестать порочить память советских воинов
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Бойцы ВСУ не уважают память о советских воинах, хотя это и их предки, заявила волонтер-медик Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Волонтер-медик из Сватово Елизавета Третьяк обратилась к солдатам ВСУ и призвала их перестать порочить память советских воинов. Ее обращение опубликовал корреспондент URA.RU.

«Оглянитесь на то, что вы натворили! Вы сносите памятники советским воинам, но это были и ваши предки! Вы топчите и сжигаете Знамя Победы, но это было и ваше Знамя!» — заявила Елизавета. Она обеспокоена тем, что украинцы подменяют наследие советских героев историями о предателях и нацистах.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в странах бывшего СССР, в том числе на Украине было снесено множество памятников советским воинам. Проводились задержания граждан, протестовавших против сносов, сообщает RT. Президент России Владимир Путин назвал случаи уничтожения советских памятников предательством.

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Волонтер-медик из Сватово Елизавета Третьяк обратилась к солдатам ВСУ и призвала их перестать порочить память советских воинов. Ее обращение опубликовал корреспондент URA.RU. «Оглянитесь на то, что вы натворили! Вы сносите памятники советским воинам, но это были и ваши предки! Вы топчите и сжигаете Знамя Победы, но это было и ваше Знамя!» — заявила Елизавета. Она обеспокоена тем, что украинцы подменяют наследие советских героев историями о предателях и нацистах. Ранее сообщалось, что в 2022 году в странах бывшего СССР, в том числе на Украине было снесено множество памятников советским воинам. Проводились задержания граждан, протестовавших против сносов, сообщает RT. Президент России Владимир Путин назвал случаи уничтожения советских памятников предательством.
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