Почти треть россиян отказалась от икры на Новый год из-за высоких цен

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Большинство опрошенных россиян считают цены на красную икру неоправданно высокими
Большинство опрошенных россиян считают цены на красную икру неоправданно высокими Фото:

Большинство опрошенных россиян заявили о высоких ценах на икру в преддверии Нового года. Причем почти треть респондентов, а именно, 28%, подчеркнули, что не будут покупать ее по этой причне вовсе. Об этом свидетельствуют данные опроса «Почта банка».

«28% россиян не станут покупать красную икру к новогоднему столу, 19% — шампанское, еще 17% — красную рыбу», — публикует РИА Новости данные опроса, проведенного специалистами «Почта банк». Тем не менее, несмотря на высокие цены, 36% опрошенных граждан признались, что не откажут себе в покупке икры в ногоднюю ночь, чтобы не нарушать традицию. В рамках социологического исследования были опрошены 2,5 тысячи россиян. Почти 70% из них заявляют, что цены на икру, рыбу и шампанское непомерно высокие. 

Также из опроса стало известно, что почти половина респондентов не готовятся заранее к Новому году. Четверть россиян признались же, что готовятся к празднованию минимум за месяц. Большинство участников опроса также подчеркивают, что новогодний праздник следует отмечать только с семьей.

URA.RU ранее писало о том, какие рецепты стоит попробовать, чтобы сделать новогодний стол более бюджетным. Например, в качестве альтернативы красной икре предлагается приобрести икру мойвы. Предполагается, что после Нового года цены на икру снизятся, передает «Национальная служба новостей». До этого в ВАРПЭ не ожидали высоко роста цен на икру, сообщает RT.

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Большинство опрошенных россиян заявили о высоких ценах на икру в преддверии Нового года. Причем почти треть респондентов, а именно, 28%, подчеркнули, что не будут покупать ее по этой причне вовсе. Об этом свидетельствуют данные опроса «Почта банка». «28% россиян не станут покупать красную икру к новогоднему столу, 19% — шампанское, еще 17% — красную рыбу», — публикует РИА Новости данные опроса, проведенного специалистами «Почта банк». Тем не менее, несмотря на высокие цены, 36% опрошенных граждан признались, что не откажут себе в покупке икры в ногоднюю ночь, чтобы не нарушать традицию. В рамках социологического исследования были опрошены 2,5 тысячи россиян. Почти 70% из них заявляют, что цены на икру, рыбу и шампанское непомерно высокие.  Также из опроса стало известно, что почти половина респондентов не готовятся заранее к Новому году. Четверть россиян признались же, что готовятся к празднованию минимум за месяц. Большинство участников опроса также подчеркивают, что новогодний праздник следует отмечать только с семьей. URA.RU ранее писало о том, какие рецепты стоит попробовать, чтобы сделать новогодний стол более бюджетным. Например, в качестве альтернативы красной икре предлагается приобрести икру мойвы. Предполагается, что после Нового года цены на икру снизятся, передает «Национальная служба новостей». До этого в ВАРПЭ не ожидали высоко роста цен на икру, сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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