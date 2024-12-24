Почти треть россиян отказалась от икры на Новый год из-за высоких цен

Большинство опрошенных россиян заявили о высоких ценах на икру в преддверии Нового года. Причем почти треть респондентов, а именно, 28%, подчеркнули, что не будут покупать ее по этой причне вовсе. Об этом свидетельствуют данные опроса «Почта банка».
«28% россиян не станут покупать красную икру к новогоднему столу, 19% — шампанское, еще 17% — красную рыбу», — публикует РИА Новости данные опроса, проведенного специалистами «Почта банк». Тем не менее, несмотря на высокие цены, 36% опрошенных граждан признались, что не откажут себе в покупке икры в ногоднюю ночь, чтобы не нарушать традицию. В рамках социологического исследования были опрошены 2,5 тысячи россиян. Почти 70% из них заявляют, что цены на икру, рыбу и шампанское непомерно высокие.
Также из опроса стало известно, что почти половина респондентов не готовятся заранее к Новому году. Четверть россиян признались же, что готовятся к празднованию минимум за месяц. Большинство участников опроса также подчеркивают, что новогодний праздник следует отмечать только с семьей.
URA.RU ранее писало о том, какие рецепты стоит попробовать, чтобы сделать новогодний стол более бюджетным. Например, в качестве альтернативы красной икре предлагается приобрести икру мойвы. Предполагается, что после Нового года цены на икру снизятся, передает «Национальная служба новостей». До этого в ВАРПЭ не ожидали высоко роста цен на икру, сообщает RT.
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