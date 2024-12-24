«Первый контакт в жизни»: Миа Бойка раскрыла правду о «странном поцелуе» Shaman

Артистка Миа Бойка прокомментировала слова певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman, об их поцелуе. Он утверждал, что Миа — его хорошая знакомая и таким образом он просто ее поприветствовал. Однако сама Бойка заявила, что в тот момент увидела певца первый раз в жизни, и ранее между ними не было никаких контактов.
«Это было внезапно, странно и это был наш первый с ним контакт в жизни. У нас с ним в плане отношений ничего нет. Мы просто тогда увиделись, и он меня поцеловал. И я офигела», — заявила Бойка на телешоу «Сплетни-шейкер» на МУЗ-ТВ.
Инцидент произошел во время трансляции премии «Муз-ТВ» в этом году. Дронов слегка приобнял артистку и поцеловал в шею при этом еще будучи в браке со своей второй женой — Еленой Мартыновой. Этот поступок спровоцировал множество слухов о новом романе музыканта. Позже Бойка призналась, что симпатизирует Shaman, назвав его талантливым певцом. Сам Дронов отшутился, заявив, что промахнулся, хотев поцеловать девушку в щеку.
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