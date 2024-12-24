«Первый контакт в жизни»: Миа Бойка раскрыла правду о «странном поцелуе» Shaman

Миа Бойка: это был наш первый с ним контакт в жизни, когда Shaman меня поцеловал
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Миа Бойка опровергла слухи о романе с Ярославом Дроновым
Миа Бойка опровергла слухи о романе с Ярославом Дроновым Фото:

Артистка Миа Бойка прокомментировала слова певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman, об их поцелуе. Он утверждал, что Миа — его хорошая знакомая и таким образом он просто ее поприветствовал. Однако сама Бойка заявила, что в тот момент увидела певца первый раз в жизни, и ранее между ними не было никаких контактов. 

«Это было внезапно, странно и это был наш первый с ним контакт в жизни. У нас с ним в плане отношений ничего нет. Мы просто тогда увиделись, и он меня поцеловал. И я офигела», — заявила Бойка на телешоу «Сплетни-шейкер» на МУЗ-ТВ.

Инцидент произошел во время трансляции премии «Муз-ТВ» в этом году. Дронов слегка приобнял артистку и поцеловал в шею при этом еще будучи в браке со своей второй женой — Еленой Мартыновой. Этот поступок спровоцировал множество слухов о новом романе музыканта. Позже Бойка призналась, что симпатизирует Shaman, назвав его талантливым певцом. Сам Дронов отшутился, заявив, что промахнулся, хотев поцеловать девушку в щеку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Артистка Миа Бойка прокомментировала слова певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman, об их поцелуе. Он утверждал, что Миа — его хорошая знакомая и таким образом он просто ее поприветствовал. Однако сама Бойка заявила, что в тот момент увидела певца первый раз в жизни, и ранее между ними не было никаких контактов.  «Это было внезапно, странно и это был наш первый с ним контакт в жизни. У нас с ним в плане отношений ничего нет. Мы просто тогда увиделись, и он меня поцеловал. И я офигела», — заявила Бойка на телешоу «Сплетни-шейкер» на МУЗ-ТВ. Инцидент произошел во время трансляции премии «Муз-ТВ» в этом году. Дронов слегка приобнял артистку и поцеловал в шею при этом еще будучи в браке со своей второй женой — Еленой Мартыновой. Этот поступок спровоцировал множество слухов о новом романе музыканта. Позже Бойка призналась, что симпатизирует Shaman, назвав его талантливым певцом. Сам Дронов отшутился, заявив, что промахнулся, хотев поцеловать девушку в щеку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...