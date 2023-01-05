Подполковник НМ ДНР рассказал о безжалостной тактике НАТО на Украине

Подполковник НМ ДНР: НАТО на Украине «наплевательски» относится к солдатам и применяет наркотики

НАТО не думает о своем личном составе, считает Андрей Баевский Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Командование НАТО в ходе спецоперации на Украине опирается на нечувствительность к потерям и преимущество в количестве личного состава, а также якобы прибегает к использованию солдатами наркотических веществ. Об этом заявил подполковник Народной милиции, депутат парламента Донецкой народной республики Андрей Баевский.

«Это сложно назвать тактикой, это совершенно наплевательское отношение к личному составу. <…> Натовцам плевать. Наркотиками накачают и отправят в надежде, что из десятков этих зомби один доплывет до берега и обстреляет какую-нибудь подстанцию из автомата. И тогда у какого-нибудь натовского генерала будет красивая картинка и личный успех», — сказал Баевский в разговоре с ТАСС, отметив, что стратегия командования Североатлантического альянса на Украине опирается на преимущество в количестве личного состава и нечувствительность к потерям.

Ранее бывший полковник британской армии и командующий НАТО Хэмиш де Бреттон-Гордон выступил с мнением, что Североатлантический альянс вмешается в российско-украинский конфликт в 2023 году. А генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, призывал Запад к долгосрочной поддержке Украины, сообщает «Национальная служба новостей».