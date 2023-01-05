05 января 2023

Германия раскритиковала предложение РФ о рождественском перемирии на Украине

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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг германии, флаг, германия
Глава МИД ФРГ не поддержала рождественское перемирие на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Предложение о перемирии на время Рождества, объявленное президентом России Владимиром Путиным, вызвало критику со стороны властей Германии. Негативно в отношении российской инициативы высказалась глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

«Так называемое прекращение огня не принесет ни свободы, ни безопасности людям, которые живут в ежедневном страхе», — сказала Бербок в своем аккаунте в Twitter. Она так же отметила, что Германия продолжит поддерживать украинцев.

Ранее сообщалось, что Путин предложил прекратить боевые действия на время рождественских праздников. Советник украинского президента Михаил Подоляк отказался от прекращения огня. В свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерреш поприветствовал инициативу Путина о 36-часовом перемирии.

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Предложение о перемирии на время Рождества, объявленное президентом России Владимиром Путиным, вызвало критику со стороны властей Германии. Негативно в отношении российской инициативы высказалась глава МИД ФРГ Анналена Бербок. «Так называемое прекращение огня не принесет ни свободы, ни безопасности людям, которые живут в ежедневном страхе», — сказала Бербок в своем аккаунте в Twitter. Она так же отметила, что Германия продолжит поддерживать украинцев. Ранее сообщалось, что Путин предложил прекратить боевые действия на время рождественских праздников. Советник украинского президента Михаил Подоляк отказался от прекращения огня. В свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерреш поприветствовал инициативу Путина о 36-часовом перемирии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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