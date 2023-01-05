Германия раскритиковала предложение РФ о рождественском перемирии на Украине

Предложение о перемирии на время Рождества, объявленное президентом России Владимиром Путиным, вызвало критику со стороны властей Германии. Негативно в отношении российской инициативы высказалась глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
«Так называемое прекращение огня не принесет ни свободы, ни безопасности людям, которые живут в ежедневном страхе», — сказала Бербок в своем аккаунте в Twitter. Она так же отметила, что Германия продолжит поддерживать украинцев.
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Предложение о перемирии на время Рождества, объявленное президентом России Владимиром Путиным, вызвало критику со стороны властей Германии. Негативно в отношении российской инициативы высказалась глава МИД ФРГ Анналена Бербок. «Так называемое прекращение огня не принесет ни свободы, ни безопасности людям, которые живут в ежедневном страхе», — сказала Бербок в своем аккаунте в Twitter. Она так же отметила, что Германия продолжит поддерживать украинцев. Ранее сообщалось, что Путин предложил прекратить боевые действия на время рождественских праздников. Советник украинского президента Михаил Подоляк отказался от прекращения огня. В свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерреш поприветствовал инициативу Путина о 36-часовом перемирии.