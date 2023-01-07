Жители Копейска просят губернатора открыть построенную школу

08 января 2023 в 13:42 Размер текста - 17 +

Сроки сдачи школы переносятся уже несколько лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители поселка Тугайкуль в Копейске Челябинской области попросили губернатора региона Алексея Текслера поскорее открыть новую школу. Об этом они заявили в соцсетях. «Прошу помощи в решении вопроса о скорейшем открытии новой школы в микрорайоне Тугайкуль. Несколько раз были озвучены сроки открытия здания новой школы, и каждый раз они срываются. Помогите нашим детям учиться в нормальных условиях», — пояснила в сообществе «А.Л.Текслер, помоги!!!» в соцсети «ВКонтакте» Алена М. Автор сообщения уточнила, что сейчас в микрорайоне работает одна старая школа, которая рассчитана на 280 учащихся. Ее посещают гораздо больше школьников, которым приходится учиться в три смены. По ее словам, в школе не соблюдаются нормы СанПиНа по обработке помещений, а дети снимают верхнюю одежду в классах из-за маленькой гардеробной. Ранее стало известно, что еще вечной 2021 года жители Тугайкуля просили Текслера проконтролировать ход строительства будущей школы. По данным пресс-службы правительства региона, в сентябре 2022 года работы в школе находились на завершающей стадии. По информации Кадастровой палаты региона, здание школы поставлено на учет в конце 2022 года. На запрос URA.RU в пресс-службу Минобразования региона к моменту подготовки материала ответ не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители поселка Тугайкуль в Копейске Челябинской области попросили губернатора региона Алексея Текслера поскорее открыть новую школу. Об этом они заявили в соцсетях. «Прошу помощи в решении вопроса о скорейшем открытии новой школы в микрорайоне Тугайкуль. Несколько раз были озвучены сроки открытия здания новой школы, и каждый раз они срываются. Помогите нашим детям учиться в нормальных условиях», — пояснила в сообществе «А.Л.Текслер, помоги!!!» в соцсети «ВКонтакте» Алена М. Автор сообщения уточнила, что сейчас в микрорайоне работает одна старая школа, которая рассчитана на 280 учащихся. Ее посещают гораздо больше школьников, которым приходится учиться в три смены. По ее словам, в школе не соблюдаются нормы СанПиНа по обработке помещений, а дети снимают верхнюю одежду в классах из-за маленькой гардеробной. Ранее стало известно, что еще вечной 2021 года жители Тугайкуля просили Текслера проконтролировать ход строительства будущей школы. По данным пресс-службы правительства региона, в сентябре 2022 года работы в школе находились на завершающей стадии. По информации Кадастровой палаты региона, здание школы поставлено на учет в конце 2022 года. На запрос URA.RU в пресс-службу Минобразования региона к моменту подготовки материала ответ не поступил.