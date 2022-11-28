Власти Перми показали план застройки территории бывшего хлебозавода

Возобновлять производство хлеба на предприятии убыточно Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти Перми представили концепцию застройки территории бывшего хлебозавода №1 по адресу ул. Окулова, 73а. На площадке в 11 тысяч квадратных метров предлагают возвести жилье, сохранив главное здание хлебозавода — объект культурного наследия. План обсудили на заседании градостроительного советета при губернаторе региона.

«Мэрия Перми нашла способ избавиться от актива, на который не может найти инвестора уже пять лет. Возможность возведения жилья должна повысить привлекательность объекта, который недавно был включен в план приватизации. Главным условием продажи будет необходимость сохранить и приспособить под современное использование основное здание хлебозавода — объект культурного наследия», — сообщает издание «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник.

В пресс-службе пермской мэрии рассказали, что концепция включает в себя многофункциональную застройку площади бывшего завода — это жилье, апартаменты, объекты торговли и офисы. Предполагается, что на территории появятся помещения в 4, 6, 9 и 12 этажей. Особенностью концепции, уточнили в администрации, будет установка пешеходных связей между улицей Окулова, ж/д станцией и набережной. Концепцию застройки хлебозавода поддержали члены градсовета.