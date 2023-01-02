Элитное жилье ХМАО, которое никто не купил в 2022 году. Фото

Квартира с золотым туалетом и особняк с кинотеатром оказались югорчанам не по карману

03 января 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

Средний срок продажи люксовых объектов традиционно выше, чем жилья в массовом сегменте Фото: Размик Закарян © URA.RU В ушедшем году жители ХМАО выставляли на продажу множество элитной недвижимости. Среди них необычное жилье с золотым туалетом и даже особняк с собственными кинотеатрами, которые так никто и не купил за 2022-й. URA.RU составило актуальную подборку подобных объектов согласно сервисам онлайн-объявлений. Трехэтажная квартира с золотым туалетом Трехуровневую квартиру в 128,4 квадратных метра продают в Нижневартовске. «Стоимость составляет 10,9 миллионов рублей», — следует из объявления на сайте «Авито». По фотографиям видно, что внутри помещения выполнен дизайнерский ремонт с лепниной, а туалетная комната оформлена в позолоте. При этом в квартире также стоит мягкая мебель в стиле дворцовой классики. Туалетная комната оформлена в золоте Фото: «Авито» Элитный особняк с личным кинотеатром Трехэтажный дом в поселке «У Северной рощи» в Нижневартовске обойдется будущему покупателю в 25,5 миллионов рублей. В объявлении на сайте «Дом клик» говорится, что площадь дома составляет более 300 квадратных метров, а третий этаж переоборудован в личный кинозал. При этом на участке в десять соток еще построен гостевой дом вместе с комфортной беседкой и зоной барбекю. Третий этаж дома переоборудован в личный кинозал Фото: «Домклик» Пентхаус за 130 миллионов рублей Среди объявлений о продаже квартир в Сургуте на сайте «Авито» это самая дорогая квартира. Двухуровневый пентхаус, который занимает 25-й и 26-й этажи, находится в жилищном комплексе «Северная Венеция». В квартире сделан дизайнерский ремонт, а также установлена мебель, техника и предметы интерьера от ведущих итальянских брендов. При этом два машиноместа на подземном паркинге собственник продает отдельно от стоимости квартиры. Пентхаус занимает сразу два этажа Фото: «Авито» Особняк с библиотекой Четырехэтажный загородный дом продают на берегу реки Саймы в Сургуте за 32 миллиона рублей. «На втором этаже потрясающая гостиная с библиотекой и рабочим местом, а также две спальни и санузел», — говорится в объявлении на сайте «Авито». В дворе особняка есть большой гараж на две машины, а внутри дома лаунж-зона с кинопроектором. Гостиная с библиотекой и рабочим местом находится на втором этаже Фото: «Авито» Апартаменты с комнатой-молебной Квартиру за 21,5 млн рублей выставили на продажу в элитном доме в центре Нижневартовска. Жилье имеет пять комнат, причем одна из них, судя по фотографиям на «Авито», выполнена в качестве молебной. Там установлен алтарь с фигурой Иисуса Христа, а на стене висит большой крест и икона. Кстати, хозяин пишет в объявлении, что готов обменять жилье на дом в Краснодарском крае. В одной из комнат есть молебная Фото: «Авито» Люксовый барнхаус с лесной поляной Этот загородный особняк находится недалеко от Сургута в дачном поселке Тихий бор. Дом выполнен в стиле барнхауса, а внутренняя отделка оформлена в стиле лофт. В доме построена сауна, а на участке есть собственная поляна, высаженная многолетними деревьями. Будущему владельцу дом обойдется в 45 млн рублей. Возле дома есть поляна с многолетними деревьями Фото: «Авито» Средний срок продажи люксовых объектов в ХМАО традиционно выше, чем в масс-сегменте, считают эксперты агентства «Этажи». При этом в 2022 году рынок такой недвижимости вел себя крайне нестабильно. «Во-первых, целевая аудитория покупателей меньше, во-вторых, нередко такие продавцы не спешат с продажами и продают за ту цену, которую реально хотят получить за объект. У нас есть в практике случай, когда собственник самостоятельно пытался девять лет продать квартиру, пока не обратился к нам за помощью», — комментирует журналисту агентства руководитель направления премиальной недвижимости компании «Этажи» Андрей Калугин. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО отказываются от продажи элитной недвижимости. Собственники берут паузы, из-за чего на рынке образовался дефицит подобных объектов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ушедшем году жители ХМАО выставляли на продажу множество элитной недвижимости. Среди них необычное жилье с золотым туалетом и даже особняк с собственными кинотеатрами, которые так никто и не купил за 2022-й. URA.RU составило актуальную подборку подобных объектов согласно сервисам онлайн-объявлений. Трехэтажная квартира с золотым туалетом Трехуровневую квартиру в 128,4 квадратных метра продают в Нижневартовске. «Стоимость составляет 10,9 миллионов рублей», — следует из объявления на сайте «Авито». По фотографиям видно, что внутри помещения выполнен дизайнерский ремонт с лепниной, а туалетная комната оформлена в позолоте. При этом в квартире также стоит мягкая мебель в стиле дворцовой классики. Элитный особняк с личным кинотеатром Трехэтажный дом в поселке «У Северной рощи» в Нижневартовске обойдется будущему покупателю в 25,5 миллионов рублей. В объявлении на сайте «Дом клик» говорится, что площадь дома составляет более 300 квадратных метров, а третий этаж переоборудован в личный кинозал. При этом на участке в десять соток еще построен гостевой дом вместе с комфортной беседкой и зоной барбекю. Пентхаус за 130 миллионов рублей Среди объявлений о продаже квартир в Сургуте на сайте «Авито» это самая дорогая квартира. Двухуровневый пентхаус, который занимает 25-й и 26-й этажи, находится в жилищном комплексе «Северная Венеция». В квартире сделан дизайнерский ремонт, а также установлена мебель, техника и предметы интерьера от ведущих итальянских брендов. При этом два машиноместа на подземном паркинге собственник продает отдельно от стоимости квартиры. Особняк с библиотекой Четырехэтажный загородный дом продают на берегу реки Саймы в Сургуте за 32 миллиона рублей. «На втором этаже потрясающая гостиная с библиотекой и рабочим местом, а также две спальни и санузел», — говорится в объявлении на сайте «Авито». В дворе особняка есть большой гараж на две машины, а внутри дома лаунж-зона с кинопроектором. Апартаменты с комнатой-молебной Квартиру за 21,5 млн рублей выставили на продажу в элитном доме в центре Нижневартовска. Жилье имеет пять комнат, причем одна из них, судя по фотографиям на «Авито», выполнена в качестве молебной. Там установлен алтарь с фигурой Иисуса Христа, а на стене висит большой крест и икона. Кстати, хозяин пишет в объявлении, что готов обменять жилье на дом в Краснодарском крае. Люксовый барнхаус с лесной поляной Этот загородный особняк находится недалеко от Сургута в дачном поселке Тихий бор. Дом выполнен в стиле барнхауса, а внутренняя отделка оформлена в стиле лофт. В доме построена сауна, а на участке есть собственная поляна, высаженная многолетними деревьями. Будущему владельцу дом обойдется в 45 млн рублей. Средний срок продажи люксовых объектов в ХМАО традиционно выше, чем в масс-сегменте, считают эксперты агентства «Этажи». При этом в 2022 году рынок такой недвижимости вел себя крайне нестабильно. «Во-первых, целевая аудитория покупателей меньше, во-вторых, нередко такие продавцы не спешат с продажами и продают за ту цену, которую реально хотят получить за объект. У нас есть в практике случай, когда собственник самостоятельно пытался девять лет продать квартиру, пока не обратился к нам за помощью», — комментирует журналисту агентства руководитель направления премиальной недвижимости компании «Этажи» Андрей Калугин. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО отказываются от продажи элитной недвижимости. Собственники берут паузы, из-за чего на рынке образовался дефицит подобных объектов.