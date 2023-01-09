Пермские энергетики предотвратили коммунальную аварию в крупном поселке

В Пермском крае энергетики в период новогодних каникул предотвратили крупную коммунальную аварию в поселке Углеуральский. Информация размещена на сайте компании «Россети-Урал».
«5 января 2023 года энергетики „Пермэнерго“ пришли на помощь местному водоканалу в поселке Углеуральский. Работники Кизеловского района электрических сетей оказали содействие в замене вышедшего из строя трансформатора, что позволило предотвратить коммунальную аварию в поселке с населением почти 9000 человек», — говорится на сайте компании.
В период новогодних каникул на особом контроле энергетиков находились социально значимые учреждения и объекты жизнеобеспечения, отвечающие за водо-и теплоснабжение населения. Из-за ухудшения погоды энергетикам пришлось освобождать от наледи линии ЛЭП, протяженностью свыше 50 километров. Последние несколько дней в регионе сохраняется морозная погода. Температура воздуха понизилась до минус 40 градусов Цельсия.
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В Пермском крае энергетики в период новогодних каникул предотвратили крупную коммунальную аварию в поселке Углеуральский. Информация размещена на сайте компании «Россети-Урал». «5 января 2023 года энергетики „Пермэнерго“ пришли на помощь местному водоканалу в поселке Углеуральский. Работники Кизеловского района электрических сетей оказали содействие в замене вышедшего из строя трансформатора, что позволило предотвратить коммунальную аварию в поселке с населением почти 9000 человек», — говорится на сайте компании. В период новогодних каникул на особом контроле энергетиков находились социально значимые учреждения и объекты жизнеобеспечения, отвечающие за водо-и теплоснабжение населения. Из-за ухудшения погоды энергетикам пришлось освобождать от наледи линии ЛЭП, протяженностью свыше 50 километров. Последние несколько дней в регионе сохраняется морозная погода. Температура воздуха понизилась до минус 40 градусов Цельсия.