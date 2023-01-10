Новый ЖК возле «Макаровского квартала» в Екатеринбурге построят в 2024 году

11 января 2023 в 11:42 Размер текста - 17 +

Разрешение на строительство пятой очереди ЖК «Макаровский квартал» получат в начале февраля Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге на месте четырехэтажного офисного здания по адресу Челюскинцев, 58 возле ЖК «Макаровский квартал» «УГМК-Застройщик» построит еще один многофункциональный жилой комплекс. Разрешение на строительство компания получит в начале февраля, рассказал URA.RU генеральный директор Евгений Мордовин. «Разрешение на строительство планируем получить в начале февраля. Как получим, начнем демонтаж здания. Демонтаж мы закончим за пару месяцев и начнем строительство. Дом небольшой, думаю, что к концу 2024 года мы его должны сдать», — рассказал Мордовин. На месте снесенного офисного здания построят девятиэтажный жилой дом площадью пять тысяч квадратных метров, а рядом — семиэтажный офисный центр. Это будет пятая очередь ЖК «Макаровский квартал». Его строительство начали в 2017 году на месте бывшего Екатеринбургского мукомольного завода началось в 2017 году.

В Екатеринбурге на месте четырехэтажного офисного здания по адресу Челюскинцев, 58 возле ЖК «Макаровский квартал» «УГМК-Застройщик» построит еще один многофункциональный жилой комплекс. Разрешение на строительство компания получит в начале февраля, рассказал URA.RU генеральный директор Евгений Мордовин. «Разрешение на строительство планируем получить в начале февраля. Как получим, начнем демонтаж здания. Демонтаж мы закончим за пару месяцев и начнем строительство. Дом небольшой, думаю, что к концу 2024 года мы его должны сдать», — рассказал Мордовин. На месте снесенного офисного здания построят девятиэтажный жилой дом площадью пять тысяч квадратных метров, а рядом — семиэтажный офисный центр. Это будет пятая очередь ЖК «Макаровский квартал». Его строительство начали в 2017 году на месте бывшего Екатеринбургского мукомольного завода началось в 2017 году.