10 января 2023

Новый ЖК возле «Макаровского квартала» в Екатеринбурге построят в 2024 году

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Торжественная закладка первого кирпича в новом жилом комплексе «4 YOU». Екатеринбург, строительная площадка, жк 4you, жилой комплекс 4you
Разрешение на строительство пятой очереди ЖК «Макаровский квартал» получат в начале февраля Фото:

В Екатеринбурге на месте четырехэтажного офисного здания по адресу Челюскинцев, 58 возле ЖК «Макаровский квартал» «УГМК-Застройщик» построит еще один многофункциональный жилой комплекс. Разрешение на строительство компания получит в начале февраля, рассказал URA.RU генеральный директор Евгений Мордовин.

«Разрешение на строительство планируем получить в начале февраля. Как получим, начнем демонтаж здания. Демонтаж мы закончим за пару месяцев и начнем строительство. Дом небольшой, думаю, что к концу 2024 года мы его должны сдать», — рассказал Мордовин.

На месте снесенного офисного здания построят девятиэтажный жилой дом площадью пять тысяч квадратных метров, а рядом — семиэтажный офисный центр. Это будет пятая очередь ЖК «Макаровский квартал». Его строительство начали в 2017 году на месте бывшего Екатеринбургского мукомольного завода началось в 2017 году.

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В Екатеринбурге на месте четырехэтажного офисного здания по адресу Челюскинцев, 58 возле ЖК «Макаровский квартал» «УГМК-Застройщик» построит еще один многофункциональный жилой комплекс. Разрешение на строительство компания получит в начале февраля, рассказал URA.RU генеральный директор Евгений Мордовин. «Разрешение на строительство планируем получить в начале февраля. Как получим, начнем демонтаж здания. Демонтаж мы закончим за пару месяцев и начнем строительство. Дом небольшой, думаю, что к концу 2024 года мы его должны сдать», — рассказал Мордовин. На месте снесенного офисного здания построят девятиэтажный жилой дом площадью пять тысяч квадратных метров, а рядом — семиэтажный офисный центр. Это будет пятая очередь ЖК «Макаровский квартал». Его строительство начали в 2017 году на месте бывшего Екатеринбургского мукомольного завода началось в 2017 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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