В Челябинске открыли новый концертный зал «Таганай» с гигантской сценой. Видео

12 января 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Площадь сцены составляет 400 квадратных метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске открыли новый концертный зал «Таганай», где площадь сцены мирового уровня составляет 400 квадратных метров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «В Челябинске открыли новый концертный зал „Таганай“ на 2 тысячи 400 мест. Площадь сцены составляет 400 квадратных метров. Звук и свет мирового уровня. Огромный 4К-медиаэкран», — отметили URA.RU в пресс-службе администрации. Концертный зал открылся на площадях одноименного ТРК и спроектирован по требованиям архитектурной акустики. Парковка «Таганая» вмещает тысячу машин, отмечают в мэрии. Открытие ТРК «Таганай» в Челябинске на улице Труда,181 состоялось 3 марта 2022 года. Торговый комплекс строил бизнесмен Алексей Наговицын в качестве основной площадки мероприятий саммитов ШОС и БРИКС, которые должны были состояться летом 2020 года. Из-за пандемии коронавируса саммиты отменили.

В Челябинске открыли новый концертный зал «Таганай», где площадь сцены мирового уровня составляет 400 квадратных метров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «В Челябинске открыли новый концертный зал „Таганай“ на 2 тысячи 400 мест. Площадь сцены составляет 400 квадратных метров. Звук и свет мирового уровня. Огромный 4К-медиаэкран», — отметили URA.RU в пресс-службе администрации. Концертный зал открылся на площадях одноименного ТРК и спроектирован по требованиям архитектурной акустики. Парковка «Таганая» вмещает тысячу машин, отмечают в мэрии. Открытие ТРК «Таганай» в Челябинске на улице Труда,181 состоялось 3 марта 2022 года. Торговый комплекс строил бизнесмен Алексей Наговицын в качестве основной площадки мероприятий саммитов ШОС и БРИКС, которые должны были состояться летом 2020 года. Из-за пандемии коронавируса саммиты отменили.