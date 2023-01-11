В Челябинске открыли новый концертный зал «Таганай», где площадь сцены мирового уровня составляет 400 квадратных метров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«В Челябинске открыли новый концертный зал „Таганай“ на 2 тысячи 400 мест. Площадь сцены составляет 400 квадратных метров. Звук и свет мирового уровня. Огромный 4К-медиаэкран», — отметили URA.RU в пресс-службе администрации.
Концертный зал открылся на площадях одноименного ТРК и спроектирован по требованиям архитектурной акустики. Парковка «Таганая» вмещает тысячу машин, отмечают в мэрии.
Открытие ТРК «Таганай» в Челябинске на улице Труда,181 состоялось 3 марта 2022 года. Торговый комплекс строил бизнесмен Алексей Наговицын в качестве основной площадки мероприятий саммитов ШОС и БРИКС, которые должны были состояться летом 2020 года. Из-за пандемии коронавируса саммиты отменили.
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