14 января 2023
13 января 2023

Кампания против Комаровой, дома в Мегионе без отопления в мороз: главные события ХМАО за неделю

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по вопросам деятельности научно-образовательных центров мирового уровня и реализации проектов по созданию современных кампусов мирового уровня пройдет на площадке полпредства. Екатеринбург, комарова наталья
Федеральные и украинские telegram-каналы запустили кампанию против Натальи Комаровой Фото:

Федеральные и проукраинские telegram-каналы запустили кампанию против губернатора ХМАО Натальи Комаровой после ее заявления о коррупции при строительстве социальных объектов. А часть домов в Мегионе осталась без отопления в 40-градусный мороз из-за коммунальной аварии. URA.RU приводит подборку главных новостей ХМАО за прошедшую неделю с 9 по 15 января.

  • Федеральные telegram-каналы начали масштабную кампанию против губернатора ХМАО Натальи Комаровой после того, как в сети появилось видео с фрагментом ее разговора со спикером думы Когалыма Аллой Говорищевой, где глава региона заявила о коррупционных схемах при строительстве соцобъектов.
  • В правительстве ХМАО в ответ заявили, что пиар-атака была нацелена на то, чтобы нанести репутационный ущерб главе региона. А само заявление губернатора было сделано с очевидной степенью иронии в голосе и касалось проблем, связанных с проведением конкурсных процедур при строительстве соцобъектов.
  • Затем скандал, спровоцированный региональной оппозицией, подхватила украинская пропаганда. И разоблачать запущенный фэйк пришлось уже на федеральном уровне.
  • Вице-мэр Нижневартовска, отвечающий за ЖКХ, Сергей Сериков ушел в отставку.
  • В криминальном мире Югры ожидают нового передела сфер влияния из-за амбиций вора в законе Раджика Нижневартовского, претендующего на наследие погибшего «авторитета» Владимира Зятькова.
  • Жители пятиэтажки Мира, 8а в Нижневартовске обнаружили новые трещины. В декабре в соседнем доме взорвался газовый баллон. Сотрудники управляющей компании установили на стене новые маячки.
  • Скандальный железнодорожный вокзал в Нягани обещают сдать раньше срока. Подрядчик планирует завершить работы в первом квартале этого года.
  • Взрослый и ребенок погибли при пожаре в нефтеюганской многоэтажке. Прокуратура ХМАО запустила проверку, а следователи возбудили уголовное дело. Мать и дочь, пострадавшие при пожаре, находятся в тяжелом состоянии.
  • Суд над старшей медсестрой Сургутской травматологии Ольгой Матвийчук перенесли на 20 февраля. Ее обвиняют в доведении до самоубийства подчиненной Аяжан Ташмагамбетовой. Адвокат Дмитрий Чипчиу заявил, что его подзащитную хотят сделать крайней в уголовном деле.
  • Около 120 тысяч югорчан посмотрели отечественный фильм «Чебурашка». На второй строчке регионального проката новое кино Гая Ричи «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать», билеты на него купили лишь около 800 человек.

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Федеральные и проукраинские telegram-каналы запустили кампанию против губернатора ХМАО Натальи Комаровой после ее заявления о коррупции при строительстве социальных объектов. А часть домов в Мегионе осталась без отопления в 40-градусный мороз из-за коммунальной аварии. URA.RU приводит подборку главных новостей ХМАО за прошедшую неделю с 9 по 15 января.
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