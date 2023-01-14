Кампания против Комаровой, дома в Мегионе без отопления в мороз: главные события ХМАО за неделю

15 января 2023 в 19:52 Размер текста - 17 +

Федеральные и украинские telegram-каналы запустили кампанию против Натальи Комаровой Фото: Анна Майорова © URA.RU Федеральные и проукраинские telegram-каналы запустили кампанию против губернатора ХМАО Натальи Комаровой после ее заявления о коррупции при строительстве социальных объектов. А часть домов в Мегионе осталась без отопления в 40-градусный мороз из-за коммунальной аварии. URA.RU приводит подборку главных новостей ХМАО за прошедшую неделю с 9 по 15 января. Федеральные telegram-каналы начали масштабную кампанию против губернатора ХМАО Натальи Комаровой после того, как в сети появилось видео с фрагментом ее разговора со спикером думы Когалыма Аллой Говорищевой, где глава региона заявила о коррупционных схемах при строительстве соцобъектов.

В правительстве ХМАО в ответ заявили, что пиар-атака была нацелена на то, чтобы нанести репутационный ущерб главе региона. А само заявление губернатора было сделано с очевидной степенью иронии в голосе и касалось проблем, связанных с проведением конкурсных процедур при строительстве соцобъектов.

Затем скандал, спровоцированный региональной оппозицией, подхватила украинская пропаганда. И разоблачать запущенный фэйк пришлось уже на федеральном уровне.

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Федеральные и проукраинские telegram-каналы запустили кампанию против губернатора ХМАО Натальи Комаровой после ее заявления о коррупции при строительстве социальных объектов. А часть домов в Мегионе осталась без отопления в 40-градусный мороз из-за коммунальной аварии. URA.RU приводит подборку главных новостей ХМАО за прошедшую неделю с 9 по 15 января.