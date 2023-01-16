Олег Голиков принимал участие участие в нескольких штурмах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков, который находится на фронте, рассказал URA.RU о штурмах укрепрайонов ВСУ. По его словам, ВСУ хорошо подготовили свою оборону.

«На самом деле, страха [во время штурма] никакого нет. Есть приказ, есть адреналин, который там бьет и нужно решить задачу. К сожалению, штурмы очень тяжелые. Потому что та сторона сильно готовилась», — рассказал URA.RU Голиков.

Ранее депутат порекомендовал Минобороны РФ награждать больше бойцов, принимающих участие в СВО. По словам депутата, любой, кто вернулся из штурма живым, герой.

Сам депутат отправился на СВО в октябре 2022 года. Он написал заявление о призыве, и отправился сначала на боевое слаживание, а потом уже и «за ленту». Участвовал в нескольких штурмах, где показал себя с лучшей стороны.