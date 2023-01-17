17 января 2023

В Челябинске конфисковали 40 тонн сахара отправленного под видом масла и фруктов. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на складе Магнит. Челябинск , продукты, сахар, логистический центр, склад магнит, продуктовый склад
Несколько месяцев назад сахар задержали как временно запрещенный к вывозу из страны Фото:

В Челябинске сотрудники таможни конфисковали 40 тонн сахара, провозимых под видом подсолнечного масла и фруктов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления

«Три партии общим весом 40 тонн пытались вывезти из страны под видом подсолнечного масла и фруктов. Сахар изъяли и обратили в федеральную собственность», — уточнил начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Денис Цымбал.

ФТС безвозмездно передали товар социальным учреждениям. В «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Южноуральского городского округа (Челябинская область) отправили 24 тонны сахара. Еще 16 тонн передали в комплексный центр социального обслуживания населения Екатеринбурга.

Ранее челябинские таможенники вместо уничтожения почти 33 тысяч пар обуви решили передать их нуждающимся. Крупнейшую партию обуви таможенники отправили сотням социально-ориентированных центров в Свердловской, Челябинской и Тюменской областях.

В центр помощи детям-сиротам челябинского округа отправили 24 тонны сахара
Начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Денис Цымбал отметил, что в 2022 году соцучреждениям было передано 127 тонн сахара и 32 тысячи пары обуви

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В Челябинске сотрудники таможни конфисковали 40 тонн сахара, провозимых под видом подсолнечного масла и фруктов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления «Три партии общим весом 40 тонн пытались вывезти из страны под видом подсолнечного масла и фруктов. Сахар изъяли и обратили в федеральную собственность», — уточнил начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Денис Цымбал. ФТС безвозмездно передали товар социальным учреждениям. В «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Южноуральского городского округа (Челябинская область) отправили 24 тонны сахара. Еще 16 тонн передали в комплексный центр социального обслуживания населения Екатеринбурга. Ранее челябинские таможенники вместо уничтожения почти 33 тысяч пар обуви решили передать их нуждающимся. Крупнейшую партию обуви таможенники отправили сотням социально-ориентированных центров в Свердловской, Челябинской и Тюменской областях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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