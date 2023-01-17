Несколько месяцев назад сахар задержали как временно запрещенный к вывозу из страны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске сотрудники таможни конфисковали 40 тонн сахара, провозимых под видом подсолнечного масла и фруктов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления

«Три партии общим весом 40 тонн пытались вывезти из страны под видом подсолнечного масла и фруктов. Сахар изъяли и обратили в федеральную собственность», — уточнил начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Денис Цымбал.

ФТС безвозмездно передали товар социальным учреждениям. В «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Южноуральского городского округа (Челябинская область) отправили 24 тонны сахара. Еще 16 тонн передали в комплексный центр социального обслуживания населения Екатеринбурга.

Ранее челябинские таможенники вместо уничтожения почти 33 тысяч пар обуви решили передать их нуждающимся. Крупнейшую партию обуви таможенники отправили сотням социально-ориентированных центров в Свердловской, Челябинской и Тюменской областях.

В центр помощи детям-сиротам челябинского округа отправили 24 тонны сахара фото: пресс-служба Челябинской таможни