Челябинка смертельно отравилась уксусом, перепутав его с водой

Жительница Кыштыма (Челябинской области) скончалась от отравления уксусом. Как сообщили URA.RU источник в силовых структурах, с просонья она перепутала его с водой.
«Женщина проснулась ночью и хотела попить воды. Но перепутала, и случайно выпила уксус. Удивительно, но еще полдня она не ощущала никаких последствий», - сообщил источник.
По данным URA.RU, женщина начала чувствовать боль от употребления кислоты только на следующий день. На скорой ее доставили в горбольницу Кыштыма. Медики зафиксировали сильное отравление уксусом. Спасти женщину не удалось.
URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по региону. На момент публикации ответа не последовало.
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