17 января 2023

Челябинка смертельно отравилась уксусом, перепутав его с водой

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы, машина скорой помощи, скорая помошь
Женщину доставили в больницу на скорой, но спасти ей жизнь не удалось

Жительница Кыштыма (Челябинской области) скончалась от отравления уксусом. Как сообщили URA.RU источник в силовых структурах, с просонья она перепутала его с водой.

«Женщина проснулась ночью и хотела попить воды. Но перепутала, и случайно выпила уксус. Удивительно, но еще полдня она не ощущала никаких последствий», - сообщил источник.

По данным URA.RU, женщина начала чувствовать боль от употребления кислоты только на следующий день. На скорой ее доставили в горбольницу Кыштыма. Медики зафиксировали сильное отравление уксусом. Спасти женщину не удалось.

URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по региону. На момент публикации ответа не последовало.

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Жительница Кыштыма (Челябинской области) скончалась от отравления уксусом. Как сообщили URA.RU источник в силовых структурах, с просонья она перепутала его с водой. «Женщина проснулась ночью и хотела попить воды. Но перепутала, и случайно выпила уксус. Удивительно, но еще полдня она не ощущала никаких последствий», - сообщил источник. По данным URA.RU, женщина начала чувствовать боль от употребления кислоты только на следующий день. На скорой ее доставили в горбольницу Кыштыма. Медики зафиксировали сильное отравление уксусом. Спасти женщину не удалось. URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по региону. На момент публикации ответа не последовало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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