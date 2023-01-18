У вылетавшего из Сочи лайнера «Уральских авиалиний» потекло топливо

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Самолет находился в аэропорту Сочи Фото:

У самолета «Уральских авиалиний», вылетавшего из аэропорта Сочи 17 января, протекло топливо с правой плоскости крыла. Лайнер был отбуксирован на перрон, сообщает telegram-канал Aviaincident.

«В Сочи у лайнера „Уральских авиалиний“ при взлете обнаружена течь топлива с правой плоскости крыла. Самолет был отбуксирован обратно на перрон», — говорится в сообщении.

В настоящий момент неизвестно, выполнил ли данный самолет свой рейс. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ не поступал.

Ранее агентство писало, что борт «Уральских авиалиний» не сумел долететь до Читы. Возникли проблемы с закрытием переднего шасси.

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У самолета «Уральских авиалиний», вылетавшего из аэропорта Сочи 17 января, протекло топливо с правой плоскости крыла. Лайнер был отбуксирован на перрон, сообщает telegram-канал Aviaincident. «В Сочи у лайнера „Уральских авиалиний“ при взлете обнаружена течь топлива с правой плоскости крыла. Самолет был отбуксирован обратно на перрон», — говорится в сообщении. В настоящий момент неизвестно, выполнил ли данный самолет свой рейс. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ не поступал. Ранее агентство писало, что борт «Уральских авиалиний» не сумел долететь до Читы. Возникли проблемы с закрытием переднего шасси.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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