У вылетавшего из Сочи лайнера «Уральских авиалиний» потекло топливо

У самолета «Уральских авиалиний», вылетавшего из аэропорта Сочи 17 января, протекло топливо с правой плоскости крыла. Лайнер был отбуксирован на перрон, сообщает telegram-канал Aviaincident.
«В Сочи у лайнера „Уральских авиалиний“ при взлете обнаружена течь топлива с правой плоскости крыла. Самолет был отбуксирован обратно на перрон», — говорится в сообщении.
В настоящий момент неизвестно, выполнил ли данный самолет свой рейс. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ не поступал.
Ранее агентство писало, что борт «Уральских авиалиний» не сумел долететь до Читы. Возникли проблемы с закрытием переднего шасси.
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