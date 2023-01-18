У вылетавшего из Сочи лайнера «Уральских авиалиний» потекло топливо

18 января 2023 в 22:27 Размер текста - 17 +

Самолет находился в аэропорту Сочи Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU У самолета «Уральских авиалиний», вылетавшего из аэропорта Сочи 17 января, протекло топливо с правой плоскости крыла. Лайнер был отбуксирован на перрон, сообщает telegram-канал Aviaincident. «В Сочи у лайнера „Уральских авиалиний“ при взлете обнаружена течь топлива с правой плоскости крыла. Самолет был отбуксирован обратно на перрон», — говорится в сообщении. В настоящий момент неизвестно, выполнил ли данный самолет свой рейс. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ не поступал. Ранее агентство писало, что борт «Уральских авиалиний» не сумел долететь до Читы. Возникли проблемы с закрытием переднего шасси.

У самолета «Уральских авиалиний», вылетавшего из аэропорта Сочи 17 января, протекло топливо с правой плоскости крыла. Лайнер был отбуксирован на перрон, сообщает telegram-канал Aviaincident. «В Сочи у лайнера „Уральских авиалиний“ при взлете обнаружена течь топлива с правой плоскости крыла. Самолет был отбуксирован обратно на перрон», — говорится в сообщении. В настоящий момент неизвестно, выполнил ли данный самолет свой рейс. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ не поступал. Ранее агентство писало, что борт «Уральских авиалиний» не сумел долететь до Читы. Возникли проблемы с закрытием переднего шасси.