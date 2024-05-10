Рекорд помогли установить более 200 участников танца
Екатеринбуржцы собрались в ТЦ Veer Mall, который принадлежит бизнесмену Андрею Козицыну, чтобы поставить рекорд на самое большое количество людей, танцующих в одном стиле. Его зафиксировали в «Книге рекордов России», передает корреспондент URA.RU.
«В установлении рекорда поучаствовало более 200 человек. Зафиксировать это событие приехал московский эксперт», — сообщает корреспондент.
Ранее в Екатеринбурге установили другой рекорд России. На фестивале «Да, шеф» повар Константин Ивлев приготовил самый большой рулет из ветчины с сыром и майонезом.
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