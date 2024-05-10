10 мая 2024

Екатеринбуржцы вписали себя в «Книгу рекордов России» в ТЦ Козицына. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Рекорд помогли установить более 200 участников танца
Рекорд помогли установить более 200 участников танца Фото:

Екатеринбуржцы собрались в ТЦ Veer Mall, который принадлежит бизнесмену Андрею Козицыну, чтобы поставить рекорд на самое большое количество людей, танцующих в одном стиле. Его зафиксировали в «Книге рекордов России», передает корреспондент URA.RU.

«В установлении рекорда поучаствовало более 200 человек. Зафиксировать это событие приехал московский эксперт», — сообщает корреспондент.

Ранее в Екатеринбурге установили другой рекорд России. На фестивале «Да, шеф» повар Константин Ивлев приготовил самый большой рулет из ветчины с сыром и майонезом.

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Екатеринбуржцы собрались в ТЦ Veer Mall, который принадлежит бизнесмену Андрею Козицыну, чтобы поставить рекорд на самое большое количество людей, танцующих в одном стиле. Его зафиксировали в «Книге рекордов России», передает корреспондент URA.RU. «В установлении рекорда поучаствовало более 200 человек. Зафиксировать это событие приехал московский эксперт», — сообщает корреспондент. Ранее в Екатеринбурге установили другой рекорд России. На фестивале «Да, шеф» повар Константин Ивлев приготовил самый большой рулет из ветчины с сыром и майонезом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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