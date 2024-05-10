Екатеринбуржцы вписали себя в «Книгу рекордов России» в ТЦ Козицына. Фото, видео

11 мая 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

Рекорд помогли установить более 200 участников танца Фото: Илья Московец @ URA.RU Екатеринбуржцы собрались в ТЦ Veer Mall, который принадлежит бизнесмену Андрею Козицыну, чтобы поставить рекорд на самое большое количество людей, танцующих в одном стиле. Его зафиксировали в «Книге рекордов России», передает корреспондент URA.RU. «В установлении рекорда поучаствовало более 200 человек. Зафиксировать это событие приехал московский эксперт», — сообщает корреспондент. Ранее в Екатеринбурге установили другой рекорд России. На фестивале «Да, шеф» повар Константин Ивлев приготовил самый большой рулет из ветчины с сыром и майонезом. Фото: Илья Московец @ URA.RU Фото: Илья Московец @ URA.RU Фото: Илья Московец @ URA.RU Фото: Илья Московец @ URA.RU Фото: Илья Московец @ URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржцы собрались в ТЦ Veer Mall, который принадлежит бизнесмену Андрею Козицыну, чтобы поставить рекорд на самое большое количество людей, танцующих в одном стиле. Его зафиксировали в «Книге рекордов России», передает корреспондент URA.RU. «В установлении рекорда поучаствовало более 200 человек. Зафиксировать это событие приехал московский эксперт», — сообщает корреспондент. Ранее в Екатеринбурге установили другой рекорд России. На фестивале «Да, шеф» повар Константин Ивлев приготовил самый большой рулет из ветчины с сыром и майонезом.