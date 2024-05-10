10 мая 2024

Где в Свердловской области можно собрать килограммы грибов. Фото

Свердловчане собрали килограммы грибов на Билимбаевском и Каменском направлении
© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, осенний лес, природа, грибы в лесу, грибники, осень в лесу
Некоторым свердловчанам удалось собрать корзины грибов Фото:

Жители Свердловской области, увлекающиеся сбором грибов, поделились информацией о местах, где можно собрать килограммы сморчков. Грибники советуют для поисков направления Билимбая, Елани и Каменска-Уральского.

«И нам немного улыбнулась удача, два леса проверили. В одном нашли две полянки и собрали примерно 10 литров. Разделили на троих и по домам. Направление Билимбай — Елани», — написал один из подписчиков. Другой грибник также посоветовал направление Билимбая для поисков грибов.

Также искать грибы рекомендуют на направлении Каменского тракта и в окрестности Двуреченска. «Урвали кусочек лета. На пару часов сгоняли в окрестности Двуреченска. Сморчковую шапочку собирала двумя руками, как землянику», — написала еще одна грибница. Ей во время похода за грибами удалось собрать три корзинки.

Сейчас в лесах региона растут четыре вида съедобных грибов и один ядовитый. Одной свердловчанке уже удалось собрать на урожайном месте 20 литров сморчковой шапочки за два часа.

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Жители Свердловской области, увлекающиеся сбором грибов, поделились информацией о местах, где можно собрать килограммы сморчков. Грибники советуют для поисков направления Билимбая, Елани и Каменска-Уральского. «И нам немного улыбнулась удача, два леса проверили. В одном нашли две полянки и собрали примерно 10 литров. Разделили на троих и по домам. Направление Билимбай — Елани», — написал один из подписчиков. Другой грибник также посоветовал направление Билимбая для поисков грибов. Также искать грибы рекомендуют на направлении Каменского тракта и в окрестности Двуреченска. «Урвали кусочек лета. На пару часов сгоняли в окрестности Двуреченска. Сморчковую шапочку собирала двумя руками, как землянику», — написала еще одна грибница. Ей во время похода за грибами удалось собрать три корзинки. Сейчас в лесах региона растут четыре вида съедобных грибов и один ядовитый. Одной свердловчанке уже удалось собрать на урожайном месте 20 литров сморчковой шапочки за два часа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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