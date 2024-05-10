Где в Свердловской области можно собрать килограммы грибов. Фото

Свердловчане собрали килограммы грибов на Билимбаевском и Каменском направлении

11 мая 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Некоторым свердловчанам удалось собрать корзины грибов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Свердловской области, увлекающиеся сбором грибов, поделились информацией о местах, где можно собрать килограммы сморчков. Грибники советуют для поисков направления Билимбая, Елани и Каменска-Уральского. «И нам немного улыбнулась удача, два леса проверили. В одном нашли две полянки и собрали примерно 10 литров. Разделили на троих и по домам. Направление Билимбай — Елани», — написал один из подписчиков. Другой грибник также посоветовал направление Билимбая для поисков грибов. Также искать грибы рекомендуют на направлении Каменского тракта и в окрестности Двуреченска. «Урвали кусочек лета. На пару часов сгоняли в окрестности Двуреченска. Сморчковую шапочку собирала двумя руками, как землянику», — написала еще одна грибница. Ей во время похода за грибами удалось собрать три корзинки. Сейчас в лесах региона растут четыре вида съедобных грибов и один ядовитый. Одной свердловчанке уже удалось собрать на урожайном месте 20 литров сморчковой шапочки за два часа. группа «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области», vk.com Фото: группа « Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области», vk.com Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Свердловской области, увлекающиеся сбором грибов, поделились информацией о местах, где можно собрать килограммы сморчков. Грибники советуют для поисков направления Билимбая, Елани и Каменска-Уральского. «И нам немного улыбнулась удача, два леса проверили. В одном нашли две полянки и собрали примерно 10 литров. Разделили на троих и по домам. Направление Билимбай — Елани», — написал один из подписчиков. Другой грибник также посоветовал направление Билимбая для поисков грибов. Также искать грибы рекомендуют на направлении Каменского тракта и в окрестности Двуреченска. «Урвали кусочек лета. На пару часов сгоняли в окрестности Двуреченска. Сморчковую шапочку собирала двумя руками, как землянику», — написала еще одна грибница. Ей во время похода за грибами удалось собрать три корзинки. Сейчас в лесах региона растут четыре вида съедобных грибов и один ядовитый. Одной свердловчанке уже удалось собрать на урожайном месте 20 литров сморчковой шапочки за два часа.