10 мая 2024

Екатеринбуржец на Mercedes попал в кювет после лобового ДТП. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП. Аварии. Челябинск., мерседес, mercedes-benz, дтп, авария, разбитый автомобиль, разбитая машина
Из-за ДТП Mercedes отбросило в сторону Фото:

Под Екатеринбургом по пути из Кольцово в Арамиль автомобиль Mercedes-Benz G-класс столкнулся с Chevrolet Lacetti. В результате ДТП Mercedes отбросило в кювет, сообщили очевидцы.

«На подъезде к Арамилю Mercedes-Benz G-класс улетел в кювет после ДТП с Chevrolet Lacetti», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Бандитский центр». На месте происшествия также заметили сотрудников скорой медицинской помощи.

В пресс-службе УГИБДД Свердловской области рассказали URA.RU, что водитель Chevrolet столкнулся с Mercedes, совершавшим обгон, при повороте. «В результате ДТП водитель Chevrolet, мужчина 1980 года рождения, с травмой головы доставлен в ГКБ № 36. На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят процессуальные действия, по данному факту проводится проверка», — сообщили в ведомстве.

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Под Екатеринбургом по пути из Кольцово в Арамиль автомобиль Mercedes-Benz G-класс столкнулся с Chevrolet Lacetti. В результате ДТП Mercedes отбросило в кювет, сообщили очевидцы. «На подъезде к Арамилю Mercedes-Benz G-класс улетел в кювет после ДТП с Chevrolet Lacetti», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Бандитский центр». На месте происшествия также заметили сотрудников скорой медицинской помощи. В пресс-службе УГИБДД Свердловской области рассказали URA.RU, что водитель Chevrolet столкнулся с Mercedes, совершавшим обгон, при повороте. «В результате ДТП водитель Chevrolet, мужчина 1980 года рождения, с травмой головы доставлен в ГКБ № 36. На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят процессуальные действия, по данному факту проводится проверка», — сообщили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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