Екатеринбуржец на Mercedes попал в кювет после лобового ДТП. Видео

11 мая 2024 в 15:19 Размер текста - 17 +

Из-за ДТП Mercedes отбросило в сторону Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Под Екатеринбургом по пути из Кольцово в Арамиль автомобиль Mercedes-Benz G-класс столкнулся с Chevrolet Lacetti. В результате ДТП Mercedes отбросило в кювет, сообщили очевидцы. «На подъезде к Арамилю Mercedes-Benz G-класс улетел в кювет после ДТП с Chevrolet Lacetti», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Бандитский центр». На месте происшествия также заметили сотрудников скорой медицинской помощи. В пресс-службе УГИБДД Свердловской области рассказали URA.RU, что водитель Chevrolet столкнулся с Mercedes, совершавшим обгон, при повороте. «В результате ДТП водитель Chevrolet, мужчина 1980 года рождения, с травмой головы доставлен в ГКБ № 36. На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят процессуальные действия, по данному факту проводится проверка», — сообщили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под Екатеринбургом по пути из Кольцово в Арамиль автомобиль Mercedes-Benz G-класс столкнулся с Chevrolet Lacetti. В результате ДТП Mercedes отбросило в кювет, сообщили очевидцы. «На подъезде к Арамилю Mercedes-Benz G-класс улетел в кювет после ДТП с Chevrolet Lacetti», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Бандитский центр». На месте происшествия также заметили сотрудников скорой медицинской помощи. В пресс-службе УГИБДД Свердловской области рассказали URA.RU, что водитель Chevrolet столкнулся с Mercedes, совершавшим обгон, при повороте. «В результате ДТП водитель Chevrolet, мужчина 1980 года рождения, с травмой головы доставлен в ГКБ № 36. На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят процессуальные действия, по данному факту проводится проверка», — сообщили в ведомстве.