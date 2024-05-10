В Ревде (Свердловская область) мощный ветер 11 мая сорвал резиновое покрытие с крыши многоэтажки. Чтобы его не унесло с дома окончательно, рабочие подперли его деревянными досками, сообщили очевидцы.
«Обещанный синоптиками ветер уже натворил дел в Ревде. Вот, например, в Совхозе на Лесной, 1 в буквальном смысле сдул крышу», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Ревда-инфо».
Влияние ветра ощутили многие жители региона. Например, в Нижнем Тагиле порывы снесли остановку общественного транспорта, а в Екатеринбурге из-за него падают деревья и отрываются отливы для воды с окон. Штормовое предупреждение было объявлено еще 9 мая, однако его продлили и на 12 мая.
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