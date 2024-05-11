11 мая 2024
10 мая 2024

При пожаре в Екатеринбурге погиб человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на ул. Чердынская 38. Пермь, мчс, многоэтажка, пожарные, пожарный спецтранспорт
Из горящей квартиры спасли одного человека (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Крестинского, 53 загорелась квартира на четвертом этаже. Из подъезда эвакуировали 110 человек. Есть погибший. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Пожар произошел в квартире, расположенной на четвертом этаже многоквартирного жилого дома. Из горящей квартиры был спасен один человек, передан медикам. Также, в ходе ликвидации возгорания был обнаружен человек без признаков жизни», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что из подъезда эвакуировали 110 человек, 27 из которых — дети. Пожар был потушен. Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.

Фото:

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В Екатеринбурге на улице Крестинского, 53 загорелась квартира на четвертом этаже. Из подъезда эвакуировали 110 человек. Есть погибший. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области. «Пожар произошел в квартире, расположенной на четвертом этаже многоквартирного жилого дома. Из горящей квартиры был спасен один человек, передан медикам. Также, в ходе ликвидации возгорания был обнаружен человек без признаков жизни», — рассказали в ведомстве. Там добавили, что из подъезда эвакуировали 110 человек, 27 из которых — дети. Пожар был потушен. Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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