В Екатеринбурге на улице Крестинского, 53 загорелась квартира на четвертом этаже. Из подъезда эвакуировали 110 человек. Есть погибший. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
«Пожар произошел в квартире, расположенной на четвертом этаже многоквартирного жилого дома. Из горящей квартиры был спасен один человек, передан медикам. Также, в ходе ликвидации возгорания был обнаружен человек без признаков жизни», — рассказали в ведомстве.
Там добавили, что из подъезда эвакуировали 110 человек, 27 из которых — дети. Пожар был потушен. Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.
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