При пожаре в Екатеринбурге погиб человек. Фото

12 мая 2024 в 02:05 Размер текста - 17 +

Из горящей квартиры спасли одного человека (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге на улице Крестинского, 53 загорелась квартира на четвертом этаже. Из подъезда эвакуировали 110 человек. Есть погибший. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области. «Пожар произошел в квартире, расположенной на четвертом этаже многоквартирного жилого дома. Из горящей квартиры был спасен один человек, передан медикам. Также, в ходе ликвидации возгорания был обнаружен человек без признаков жизни», — рассказали в ведомстве. Там добавили, что из подъезда эвакуировали 110 человек, 27 из которых — дети. Пожар был потушен. Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели. Бандитский центр Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на улице Крестинского, 53 загорелась квартира на четвертом этаже. Из подъезда эвакуировали 110 человек. Есть погибший. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области. «Пожар произошел в квартире, расположенной на четвертом этаже многоквартирного жилого дома. Из горящей квартиры был спасен один человек, передан медикам. Также, в ходе ликвидации возгорания был обнаружен человек без признаков жизни», — рассказали в ведомстве. Там добавили, что из подъезда эвакуировали 110 человек, 27 из которых — дети. Пожар был потушен. Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.