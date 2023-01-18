18 января 2023

Командир спецназа «Троя» доложил о легком взятии поселка Соль

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Поселок Соль освободили после взятия Соледара Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Поселок Соль в ДНР легко перешел под контроль ВС РФ. Об этом заявил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков.

«Населенный пункт Соль небольшой, поэтому его жестко штурманули, быстро. Кто успел сдаться — сдались. Ничего яркого там не произошло, чтобы там кого-то взяли в плен, потому что все командиры высшего звена — их там не было», — рассказал Новиков агентству ТАСС. По его словам, Соль удалось легко освободить после взятия Соледара, откуда сбежали ВСУ. После взятия поселка, там не нашли ни одного украинского военного.

Ранее ВС РФ полностью освободили Соледар. Взятие этого города откроет для российских военных новые пути наступления. Позднее под контроль взяли поселок Соль. Как сообщили в Минобороны РФ, за сутки ВСУ потеряли до 90 военных и склад боеприпасов на донецком направлении.

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Поселок Соль в ДНР легко перешел под контроль ВС РФ. Об этом заявил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков. «Населенный пункт Соль небольшой, поэтому его жестко штурманули, быстро. Кто успел сдаться — сдались. Ничего яркого там не произошло, чтобы там кого-то взяли в плен, потому что все командиры высшего звена — их там не было», — рассказал Новиков агентству ТАСС. По его словам, Соль удалось легко освободить после взятия Соледара, откуда сбежали ВСУ. После взятия поселка, там не нашли ни одного украинского военного. Ранее ВС РФ полностью освободили Соледар. Взятие этого города откроет для российских военных новые пути наступления. Позднее под контроль взяли поселок Соль. Как сообщили в Минобороны РФ, за сутки ВСУ потеряли до 90 военных и склад боеприпасов на донецком направлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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