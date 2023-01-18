Армия РФ освободила поселок Соль в ДНР

18 января 2023 в 15:17 Размер текста - 17 +

Российская армия успешно провела наступление в ДНР Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Соль в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны России. «Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке авиации, ракетных войск и артиллерии ЮВО освободили населенный пункт Соль в ДНР», — сообщили в ведомстве. В Минобороны отметили, что за последние сутки на донецком направлении украинская армия потеряла до 90 военных, а также склад боеприпасов к РСЗО HIMARS. Российская армия взяла Соледар, под которым находится Соль, под свой контроль 12 января. Минобороны РФ отмечало стратегическую важность города для дальнейших наступательных действий, в том числе на Бахмут (Артемовск), сообщает «Национальная служба новостей».

Российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Соль в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны России. «Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке авиации, ракетных войск и артиллерии ЮВО освободили населенный пункт Соль в ДНР», — сообщили в ведомстве. В Минобороны отметили, что за последние сутки на донецком направлении украинская армия потеряла до 90 военных, а также склад боеприпасов к РСЗО HIMARS. Российская армия взяла Соледар, под которым находится Соль, под свой контроль 12 января. Минобороны РФ отмечало стратегическую важность города для дальнейших наступательных действий, в том числе на Бахмут (Артемовск), сообщает «Национальная служба новостей».