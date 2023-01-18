Армия РФ освободила поселок Соль в ДНР

Российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Соль в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны России.
«Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке авиации, ракетных войск и артиллерии ЮВО освободили населенный пункт Соль в ДНР», — сообщили в ведомстве. В Минобороны отметили, что за последние сутки на донецком направлении украинская армия потеряла до 90 военных, а также склад боеприпасов к РСЗО HIMARS.
Российская армия взяла Соледар, под которым находится Соль, под свой контроль 12 января. Минобороны РФ отмечало стратегическую важность города для дальнейших наступательных действий, в том числе на Бахмут (Артемовск), сообщает «Национальная служба новостей».
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Российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Соль в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны России. «Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке авиации, ракетных войск и артиллерии ЮВО освободили населенный пункт Соль в ДНР», — сообщили в ведомстве. В Минобороны отметили, что за последние сутки на донецком направлении украинская армия потеряла до 90 военных, а также склад боеприпасов к РСЗО HIMARS. Российская армия взяла Соледар, под которым находится Соль, под свой контроль 12 января. Минобороны РФ отмечало стратегическую важность города для дальнейших наступательных действий, в том числе на Бахмут (Артемовск), сообщает «Национальная служба новостей».