Армия РФ освободила поселок Соль в ДНР

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Центр по подготовке мобилизованных в Луганской области . Луганск, военная техника, армия, военные, солдаты, военные сборы, вооруженные силы, танк, мобилизованные, учебка, мобилизанты, обучение мобилизантов
Российская армия успешно провела наступление в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Соль в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны России.

«Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке авиации, ракетных войск и артиллерии ЮВО освободили населенный пункт Соль в ДНР», — сообщили в ведомстве. В Минобороны отметили, что за последние сутки на донецком направлении украинская армия потеряла до 90 военных, а также склад боеприпасов к РСЗО HIMARS.

Российская армия взяла Соледар, под которым находится Соль, под свой контроль 12 января. Минобороны РФ отмечало стратегическую важность города для дальнейших наступательных действий, в том числе на Бахмут (Артемовск), сообщает «Национальная служба новостей».

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Российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Соль в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны России. «Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке авиации, ракетных войск и артиллерии ЮВО освободили населенный пункт Соль в ДНР», — сообщили в ведомстве. В Минобороны отметили, что за последние сутки на донецком направлении украинская армия потеряла до 90 военных, а также склад боеприпасов к РСЗО HIMARS. Российская армия взяла Соледар, под которым находится Соль, под свой контроль 12 января. Минобороны РФ отмечало стратегическую важность города для дальнейших наступательных действий, в том числе на Бахмут (Артемовск), сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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