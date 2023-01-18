Пермский депутат получил благодарность от Путина

19 января 2023 в 10:14 Размер текста - 17 +

Благодарность президента вручена Григорьеву за участие в общественно значимых мероприятиях Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вице-спикер заксобрания Пермского края Вячеслав Григорьев получил благодарность от президента РФ Владимира Путина. Соответствующий диплом на заседании краевого парламента ему вручил председатель законодательного собрания Валерий Сухих. Трансляция заседания ведется на сайте ЗС. «В соответствии с распоряжением президента РФ от 4.11.2022 №365 благодарностью президента РФ за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий награжден Григорьев Вячеслав Вениаминович», — отметили в заксобрании. Григорьев поблагодарил за награду. Вячеслав Григорьев возглавляет реготделение партии «Единая Россия» в Пермском крае. С 2021 года он занимает пост вице-спикера заксобрания. Ранее URA.RU сообщало о том, что в реготделении ЕР готовятся кадровые рокировки.

Вице-спикер заксобрания Пермского края Вячеслав Григорьев получил благодарность от президента РФ Владимира Путина. Соответствующий диплом на заседании краевого парламента ему вручил председатель законодательного собрания Валерий Сухих. Трансляция заседания ведется на сайте ЗС. «В соответствии с распоряжением президента РФ от 4.11.2022 №365 благодарностью президента РФ за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий награжден Григорьев Вячеслав Вениаминович», — отметили в заксобрании. Григорьев поблагодарил за награду. Вячеслав Григорьев возглавляет реготделение партии «Единая Россия» в Пермском крае. С 2021 года он занимает пост вице-спикера заксобрания. Ранее URA.RU сообщало о том, что в реготделении ЕР готовятся кадровые рокировки.