Детям погибших в СВО тюменцев устроят бесплатный отдых

Где смогут отдохнуть дети участников СВО, в правительстве Тюменской области пока не озвучили Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Власти Тюменской области организуют бесплатный отдых для детей тюменцев, погибших в СВО. Об этом сообщает в telegram-канале информационный центр правительства Тюменской области. Так же планируется сохранить все существующие в детском оздоровлении льготы.

«Даже при достаточно напряженном бюджете, который был принят на 2023 год, все условия для отдыха и оздоровления сохранены. Мы также сохраняем программу работы с Краснодоном», — заявила вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских.

Все детали будущей оздоровительной кампании обсудят на семинаре «Диалоги профессионалов 72 — Мы вместе». Известно, что в 2022 году по льготным программам смогли отдохнуть 86 000 тюменских детей. В 2023 году все формы отдыха, оздоровления и занятости охватят не меньше 96% детей Тюменской области.

Ранее URA.RU сообщало, что в детских лагерях Тюменской области есть проблемы с охраной. В частности, в сентябре 2022 года в «Алых парусах» обворовали ребенка.