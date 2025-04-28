Например, отменены несколько вылетов из краевой столицы в Новый Уренгой, Москву
Пермский аэропорт возобновил работу спустя 17 часов после вынужденного закрытия. Это произошло в 05:45 утра. Однако многие рейсы по-прежнему отложены, либо отменены.
«Например, отменены несколько вылетов из краевой столицы в Новый Уренгой, Москву. Задерживаются вылеты в Новосибирск, Москву, Хургаду, Анталью», — сказано на онлайн-табло аэропорта «Большое Савино».
Аналогичная ситуация складывается и на прилет самолетов в Перми. Шарм-эль-Шейх, Новосибирск, Сочи. Отменены несколько рейсов из Москвы.
Задерживаются вылеты в Новосибирск, Москву, Хургаду, Анталью
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