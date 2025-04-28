28 апреля 2025

Рейсы в пермском аэропорту после открытия откладывают и отменяют. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Например, отменены несколько вылетов из краевой столицы в Новый Уренгой, Москву
Например, отменены несколько вылетов из краевой столицы в Новый Уренгой, Москву Фото:

Пермский аэропорт возобновил работу спустя 17 часов после вынужденного закрытия. Это произошло в 05:45 утра. Однако многие рейсы по-прежнему отложены, либо отменены.

«Например, отменены несколько вылетов из краевой столицы в Новый Уренгой, Москву. Задерживаются вылеты в Новосибирск, Москву, Хургаду, Анталью», — сказано на онлайн-табло аэропорта «Большое Савино». 

Аналогичная ситуация складывается и на прилет самолетов в Перми. Шарм-эль-Шейх, Новосибирск, Сочи. Отменены несколько рейсов из Москвы.  

Задерживаются вылеты в Новосибирск, Москву, Хургаду, Анталью
Задерживаются вылеты в Новосибирск, Москву, Хургаду, Анталью
Фото:

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Пермский аэропорт возобновил работу спустя 17 часов после вынужденного закрытия. Это произошло в 05:45 утра. Однако многие рейсы по-прежнему отложены, либо отменены. «Например, отменены несколько вылетов из краевой столицы в Новый Уренгой, Москву. Задерживаются вылеты в Новосибирск, Москву, Хургаду, Анталью», — сказано на онлайн-табло аэропорта «Большое Савино».  Аналогичная ситуация складывается и на прилет самолетов в Перми. Шарм-эль-Шейх, Новосибирск, Сочи. Отменены несколько рейсов из Москвы.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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