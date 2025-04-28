Водитель оперативно высадил пассажиров и сообщил о случившемся в центральную диспетчерскую службу
Возле автовокзала в Перми утром 28 апреля загорелся автобус маршрута №30 на остановке «Автовокзал». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. Инцидент URA.RU прокомментировали в МУП «Пермгорэлектротранс».
«В 08:13 произошло возгорание в моторном отсеке автобуса. Согласно должностной инструкции, водитель оперативно высадил пассажиров и сообщил о случившемся в центральную диспетчерскую службу», — отметили там.
И добавили, что на место были отправлены спецслужбы. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировано. Причины будут устанавливаться.
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