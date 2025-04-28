28 апреля 2025

В Перми рядом с автовокзалом загорелся автобус. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель оперативно высадил пассажиров и сообщил о случившемся в центральную диспетчерскую службу
Водитель оперативно высадил пассажиров и сообщил о случившемся в центральную диспетчерскую службу Фото:

Возле автовокзала в Перми утром 28 апреля загорелся автобус маршрута №30 на остановке «Автовокзал». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. Инцидент URA.RU прокомментировали в МУП «Пермгорэлектротранс».

«В 08:13 произошло возгорание в моторном отсеке автобуса. Согласно должностной инструкции, водитель оперативно высадил пассажиров и сообщил о случившемся в центральную диспетчерскую службу», — отметили там. 

И добавили, что на место были отправлены спецслужбы. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировано. Причины будут устанавливаться.

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Возле автовокзала в Перми утром 28 апреля загорелся автобус маршрута №30 на остановке «Автовокзал». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. Инцидент URA.RU прокомментировали в МУП «Пермгорэлектротранс». «В 08:13 произошло возгорание в моторном отсеке автобуса. Согласно должностной инструкции, водитель оперативно высадил пассажиров и сообщил о случившемся в центральную диспетчерскую службу», — отметили там.  И добавили, что на место были отправлены спецслужбы. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировано. Причины будут устанавливаться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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