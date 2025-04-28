Генерала из Мордовии назначили главой пермской полиции. Инсайд URA.RU подтвердился

Генерала из Мордовии Владислава Толкунова назначили главой пермской полиции
© Служба новостей «URA.RU»
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Он также является экс-начальником УМВД по Брянской области
Он также является экс-начальником УМВД по Брянской области Фото:

Начальником ГУ МВД по Пермскому краю назначен заместитель начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, генерал-лейтенант Владислав Толкунов. Он также является экс-начальником УМВД по Брянской области.

«Указ о его назначении был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 25 апреля. Самого указа на официальном портале правовых актов нет», — сообщают СМИ.

Инсайд URA.RU подтвердился. В марте источники сообщали, что он является основным претендентом на этот пост. 

Владислав Толкунов родился 31 мая 1975 года. У него два высших образования, экономическое и юридическое. В милиции он служит с 1997 года. Работал в Мордовии, Пензе, Брянске. В 20203 году был назначен замначальника управления УБЭиПК в МВД России.

Пост начальника ГУ МВД РФ по Пермскому краю вакантен с января 2025 года. Занимавший его генерал Александр Щеглов ушел на пенсию. И.о. руководителя является Аяс Кандан. Ранее URA.RU рассказывало, что основным претендентом являлся Еговцев.

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Начальником ГУ МВД по Пермскому краю назначен заместитель начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, генерал-лейтенант Владислав Толкунов. Он также является экс-начальником УМВД по Брянской области. «Указ о его назначении был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 25 апреля. Самого указа на официальном портале правовых актов нет», — сообщают СМИ. Инсайд URA.RU подтвердился. В марте источники сообщали, что он является основным претендентом на этот пост.  Владислав Толкунов родился 31 мая 1975 года. У него два высших образования, экономическое и юридическое. В милиции он служит с 1997 года. Работал в Мордовии, Пензе, Брянске. В 20203 году был назначен замначальника управления УБЭиПК в МВД России. Пост начальника ГУ МВД РФ по Пермскому краю вакантен с января 2025 года. Занимавший его генерал Александр Щеглов ушел на пенсию. И.о. руководителя является Аяс Кандан. Ранее URA.RU рассказывало, что основным претендентом являлся Еговцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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