Начальником ГУ МВД по Пермскому краю назначен заместитель начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, генерал-лейтенант Владислав Толкунов. Он также является экс-начальником УМВД по Брянской области.
«Указ о его назначении был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 25 апреля. Самого указа на официальном портале правовых актов нет», — сообщают СМИ.
Инсайд URA.RU подтвердился. В марте источники сообщали, что он является основным претендентом на этот пост.
Владислав Толкунов родился 31 мая 1975 года. У него два высших образования, экономическое и юридическое. В милиции он служит с 1997 года. Работал в Мордовии, Пензе, Брянске. В 20203 году был назначен замначальника управления УБЭиПК в МВД России.
Пост начальника ГУ МВД РФ по Пермскому краю вакантен с января 2025 года. Занимавший его генерал Александр Щеглов ушел на пенсию. И.о. руководителя является Аяс Кандан. Ранее URA.RU рассказывало, что основным претендентом являлся Еговцев.
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