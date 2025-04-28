Пермские пенсионеры вернули сотни тысяч рублей, похищенные мошенниками

Более 360 тысяч рублей вернули пермским пенсионерам после вмешательства прокуратуры — деньги похитили мошенники под предлогом «защиты от утечки данных». Об это сообщается на сайте регионального надзорного ведомства.
«Прокуратура Кировского района Перми восстановила права трех пенсионеров, ставших жертвами мошенников. Установлено, что в 2023-2024 годах злоумышленники, представляясь сотрудниками банков и ссылаясь на утечку персональных данных, убедили пожилых людей перевести деньги на подконтрольные счета», — рассказали в прокуратуре Пермского края.
Для защиты интересов пострадавших прокурор района обратился в суд с исками о взыскании неосновательного обогащения с владельцев карт, использованных для хищения средств, а также процентов за пользование чужими деньгами.
Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Пенсионерам вернули более 300 тысяч рублей украденных сбережений, а также выплатили 61 тысячу рублей процентов.
Ранее URA.RU рассказывало, что в 2024 году в Перми произошло более 18 тысяч киберпреступлений. Из них почти половину составили случаи мошенничества.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!