28 апреля 2025

Пермские пенсионеры вернули сотни тысяч рублей, похищенные мошенниками

© Служба новостей «URA.RU»
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Преступники обманом заставили пожилых людей перевести деньги
Преступники обманом заставили пожилых людей перевести деньги Фото:

Более 360 тысяч рублей вернули пермским пенсионерам после вмешательства прокуратуры — деньги похитили мошенники под предлогом «защиты от утечки данных». Об это сообщается на сайте регионального надзорного ведомства.

«Прокуратура Кировского района Перми восстановила права трех пенсионеров, ставших жертвами мошенников. Установлено, что в 2023-2024 годах злоумышленники, представляясь сотрудниками банков и ссылаясь на утечку персональных данных, убедили пожилых людей перевести деньги на подконтрольные счета», — рассказали в прокуратуре Пермского края.

Для защиты интересов пострадавших прокурор района обратился в суд с исками о взыскании неосновательного обогащения с владельцев карт, использованных для хищения средств, а также процентов за пользование чужими деньгами. 

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Пенсионерам вернули более 300 тысяч рублей украденных сбережений, а также выплатили 61 тысячу рублей процентов.

Ранее URA.RU рассказывало, что в 2024 году в Перми произошло более 18 тысяч киберпреступлений. Из них почти половину составили случаи мошенничества.

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Более 360 тысяч рублей вернули пермским пенсионерам после вмешательства прокуратуры — деньги похитили мошенники под предлогом «защиты от утечки данных». Об это сообщается на сайте регионального надзорного ведомства. «Прокуратура Кировского района Перми восстановила права трех пенсионеров, ставших жертвами мошенников. Установлено, что в 2023-2024 годах злоумышленники, представляясь сотрудниками банков и ссылаясь на утечку персональных данных, убедили пожилых людей перевести деньги на подконтрольные счета», — рассказали в прокуратуре Пермского края. Для защиты интересов пострадавших прокурор района обратился в суд с исками о взыскании неосновательного обогащения с владельцев карт, использованных для хищения средств, а также процентов за пользование чужими деньгами.  Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Пенсионерам вернули более 300 тысяч рублей украденных сбережений, а также выплатили 61 тысячу рублей процентов. Ранее URA.RU рассказывало, что в 2024 году в Перми произошло более 18 тысяч киберпреступлений. Из них почти половину составили случаи мошенничества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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