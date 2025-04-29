Экономика Недвижимость Стали известны районы Перми с самыми дешевыми готовыми квартирами. Карта Самое дешевое вторичное жилье в Перми продается в Орджоникидзевском районе 29 апреля 2025 в 20:48 Размер текста - 17 + Готовые квартиры с самой низкой стоимостью продаются в Орджоникидзевском районе Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Самые дешевые квартиры на вторичном рынке в Перми находятся в Орджоникидзевском районе. Квадратный метр здесь стоит 82 тысячи рублей, рассказали URA.RU эксперты «Циан.Аналитики». «В апреле 2025 года самые дешевые квартиры на вторичном рынке в Перми находятся в Орджоникидзевском и Кировском районах. Средняя стоимость квадратного метра здесь составляет 81,9 и 86,6 тысячи рублей соответственно», — говорится в сообщении. Немного дороже обойдется пермякам вторичное жилье в Мотовилихинском районе. Здесь цена за «квадрат» в среднем составляет 107,5 тысячи рублей. В топ также вошел Индустриальный район со стоимостью квадратного метра 114,9 тысячи рублей. Самые дешевые готовые квартиры расположены в Орджоникидзевском районе Перми инфографика URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Самые дешевые квартиры на вторичном рынке в Перми находятся в Орджоникидзевском районе. Квадратный метр здесь стоит 82 тысячи рублей, рассказали URA.RU эксперты «Циан.Аналитики». «В апреле 2025 года самые дешевые квартиры на вторичном рынке в Перми находятся в Орджоникидзевском и Кировском районах. Средняя стоимость квадратного метра здесь составляет 81,9 и 86,6 тысячи рублей соответственно», — говорится в сообщении. Немного дороже обойдется пермякам вторичное жилье в Мотовилихинском районе. Здесь цена за «квадрат» в среднем составляет 107,5 тысячи рублей. В топ также вошел Индустриальный район со стоимостью квадратного метра 114,9 тысячи рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям