Самые дешевые квартиры на вторичном рынке в Перми находятся в Орджоникидзевском районе. Квадратный метр здесь стоит 82 тысячи рублей, рассказали URA.RU эксперты «Циан.Аналитики».
«В апреле 2025 года самые дешевые квартиры на вторичном рынке в Перми находятся в Орджоникидзевском и Кировском районах. Средняя стоимость квадратного метра здесь составляет 81,9 и 86,6 тысячи рублей соответственно», — говорится в сообщении.
Немного дороже обойдется пермякам вторичное жилье в Мотовилихинском районе. Здесь цена за «квадрат» в среднем составляет 107,5 тысячи рублей. В топ также вошел Индустриальный район со стоимостью квадратного метра 114,9 тысячи рублей.
Самые дешевые готовые квартиры расположены в Орджоникидзевском районе Перми
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Самые дешевые квартиры на вторичном рынке в Перми находятся в Орджоникидзевском районе. Квадратный метр здесь стоит 82 тысячи рублей, рассказали URA.RU эксперты «Циан.Аналитики». «В апреле 2025 года самые дешевые квартиры на вторичном рынке в Перми находятся в Орджоникидзевском и Кировском районах. Средняя стоимость квадратного метра здесь составляет 81,9 и 86,6 тысячи рублей соответственно», — говорится в сообщении. Немного дороже обойдется пермякам вторичное жилье в Мотовилихинском районе. Здесь цена за «квадрат» в среднем составляет 107,5 тысячи рублей. В топ также вошел Индустриальный район со стоимостью квадратного метра 114,9 тысячи рублей.