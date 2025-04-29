Стали известны районы Перми с самыми дешевыми готовыми квартирами. Карта

Самое дешевое вторичное жилье в Перми продается в Орджоникидзевском районе
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Карбышева 10, мать выгуливала ребенка с поводком на руке. Пермь, заросли, деревья, трава, хрущевка, спальный район, дом, жилье, сталинка
Готовые квартиры с самой низкой стоимостью продаются в Орджоникидзевском районе Фото:

Самые дешевые квартиры на вторичном рынке в Перми находятся в Орджоникидзевском районе. Квадратный метр здесь стоит 82 тысячи рублей, рассказали URA.RU эксперты «Циан.Аналитики».

«В апреле 2025 года самые дешевые квартиры на вторичном рынке в Перми находятся в Орджоникидзевском и Кировском районах. Средняя стоимость квадратного метра здесь составляет 81,9 и 86,6 тысячи рублей соответственно», — говорится в сообщении.

Немного дороже обойдется пермякам вторичное жилье в Мотовилихинском районе. Здесь цена за «квадрат» в среднем составляет 107,5 тысячи рублей. В топ также вошел Индустриальный район со стоимостью квадратного метра 114,9 тысячи рублей.

Самые дешевые готовые квартиры расположены в Орджоникидзевском районе Перми
Самые дешевые готовые квартиры расположены в Орджоникидзевском районе Перми

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Самые дешевые квартиры на вторичном рынке в Перми находятся в Орджоникидзевском районе. Квадратный метр здесь стоит 82 тысячи рублей, рассказали URA.RU эксперты «Циан.Аналитики». «В апреле 2025 года самые дешевые квартиры на вторичном рынке в Перми находятся в Орджоникидзевском и Кировском районах. Средняя стоимость квадратного метра здесь составляет 81,9 и 86,6 тысячи рублей соответственно», — говорится в сообщении. Немного дороже обойдется пермякам вторичное жилье в Мотовилихинском районе. Здесь цена за «квадрат» в среднем составляет 107,5 тысячи рублей. В топ также вошел Индустриальный район со стоимостью квадратного метра 114,9 тысячи рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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