В результате ДТП пенсионера госпитализировали с травмами различной степени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Новоуральске (Свердловская область) водитель Mitsubishi Lancer сбил 66-летнего мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новоуральску.

«Водитель Mitsubishi Lancer совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП с различными травмами госпитализировали 66-летнего пострадавшего», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Авария произошла примерно в 11 часов 23 января возле дома на улице Ленина, 13. В момент ДТП водитель был трезв. «В Госавтоинспекции напоминают водителям о необходимости снизить скорость и уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу по пешеходному переходу», — добавили в пресс-службе ГИБДД по Новоуральску.