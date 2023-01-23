Свердловчанин на легковушке сбил пенсионера на пешеходном переходе. Видео

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Город. Курган, пенсионер, прогулка, дедушка, трость, пенсия
В результате ДТП пенсионера госпитализировали с травмами различной степени Фото:

В Новоуральске (Свердловская область) водитель Mitsubishi Lancer сбил 66-летнего мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новоуральску.

«Водитель Mitsubishi Lancer совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП с различными травмами госпитализировали 66-летнего пострадавшего», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Авария произошла примерно в 11 часов 23 января возле дома на улице Ленина, 13. В момент ДТП водитель был трезв. «В Госавтоинспекции напоминают водителям о необходимости снизить скорость и уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу по пешеходному переходу», — добавили в пресс-службе ГИБДД по Новоуральску.

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В Новоуральске (Свердловская область) водитель Mitsubishi Lancer сбил 66-летнего мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новоуральску. «Водитель Mitsubishi Lancer совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП с различными травмами госпитализировали 66-летнего пострадавшего», — рассказали в пресс-службе ведомства. Авария произошла примерно в 11 часов 23 января возле дома на улице Ленина, 13. В момент ДТП водитель был трезв. «В Госавтоинспекции напоминают водителям о необходимости снизить скорость и уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу по пешеходному переходу», — добавили в пресс-службе ГИБДД по Новоуральску.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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