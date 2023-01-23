Пермский штурмовик поддержал идею исключения книги «Архипелаг ГУЛАГ» из школьной программы

Александр Григоренко поддержал идею, ранее высказанную депутатами ГД Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-депутат заксобрания Прикамья и участник спецоперации на Украине Александр Григоренко поддержал идею об исключении литературного произведения «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына из школьной программы. О своем видении этого вопроса он рассказал в своем telegram-канале.

«Честно, не понимаю, что делает „Архипелаг ГУЛАГ“ в школьной программе по художественной литературе. Это же не литературное произведение, а то, что сейчас принято называть нон-фикшн (современное направление документальной прозы — прим. URA.RU). Для отражения темы репрессий в литературе вполне достаточно „Одного дня Ивана Денисовича“ и „Колымских рассказов“ Шаламова. К тому же „Архипелаг“, как и многие столыпинские „глыбы“, не очень читаемое для школьников произведение», — поясняет пермский штурмовик в telegram-канале «ПоZывной Депутат».

Григоренко отмечает, что относится «с глубоким уважением» к Александру Солженицыну, как к писателю и публицисту. При этом он подчеркивает, что против незамедлительного исключение произведения из школьной программы. «Я за то, чтобы над этим исключением подумать, когда все успокоится. Также как и над актуализацией всей программы в целом», — добавил бывший депутат.

Ранее с инициативой убрать «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына из школьной программы выступил депутат Госдумы от Челябинской области Дмитрий Вяткин. По его словам, книга не прошла «испытание временем». Позже депутат ГД от Тюменской области Николай Брыкин поддержал идею своего коллеги, добавив, что изложенное в произведении несет в себе «откровенную ложь».