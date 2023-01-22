Тюменский депутат ГД поддержал исключение произведения «Архипелаг Гулаг» из школьной программы

22 января 2023 в 20:53 Размер текста - 17 +

Николай Брыкин (справа на фото) поддержал идею Дмитрия Вяткина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин поддержал идею своего коллеги из Челябинской области Дмитрия Вяткина, который призвал исключить произведение Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» из школьной программы. Он также процитировал поэта, который давал оценку этой книге. «Поддерживаю Дмитрия Вяткина! Произведение Солженицына не только не прошло испытание временем, но и несет в себе откровенную ложь», — написал Николай Брыкин в своем telegram-канале. Депутат процитировал поэта Сергея Михалкова, который охарактеризовал произведение Солженицына как полное критики и унижения. «Читая „Архипелаг ГУЛАГ“, буквально ощущаешь, как распаляется автор, у которого своя истина. <…> Пусть с некоторыми замечаниями Солженицына и можно согласиться, не очень-то приятно читать, как твою страну и тебя вместе с ней поливают грязью», — написал Брыкин цитату Михалкова. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы от Челябинской области Дмитрий Вяткин призвал убрать «Архипелаг ГУЛАГ» из школьной программы, так как произведение не прошло «испытание временем». Позднее глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова опровергла исключение книги Солженицына и уточнила, что такой вопрос не стоял и не стоит.

Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин поддержал идею своего коллеги из Челябинской области Дмитрия Вяткина, который призвал исключить произведение Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» из школьной программы. Он также процитировал поэта, который давал оценку этой книге. «Поддерживаю Дмитрия Вяткина! Произведение Солженицына не только не прошло испытание временем, но и несет в себе откровенную ложь», — написал Николай Брыкин в своем telegram-канале. Депутат процитировал поэта Сергея Михалкова, который охарактеризовал произведение Солженицына как полное критики и унижения. «Читая „Архипелаг ГУЛАГ“, буквально ощущаешь, как распаляется автор, у которого своя истина. <…> Пусть с некоторыми замечаниями Солженицына и можно согласиться, не очень-то приятно читать, как твою страну и тебя вместе с ней поливают грязью», — написал Брыкин цитату Михалкова. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы от Челябинской области Дмитрий Вяткин призвал убрать «Архипелаг ГУЛАГ» из школьной программы, так как произведение не прошло «испытание временем». Позднее глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова опровергла исключение книги Солженицына и уточнила, что такой вопрос не стоял и не стоит.