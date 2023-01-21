Челябинский депутат призвал исключить из школьной программы «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына

22 января 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

Дмитрий Вяткин считает, что книга не прошла «испытание временем» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Госдумы от Челябинской области Дмитрий Вяткин считает, что произведение Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» следует убрать из школьной программы. По его словам, книга не прошла «испытание временем». «Те произведения, которые не выдержали испытание временем, которые не соответствуют действительности, должны быть из школьной программы исключены. […] Как показал исторический анализ „Архипелага ГУЛАГа“, многие факты Александром Исаевичем были „высосаны из пальца“, придуманы», — цитирует Дмитрия Вяткина ТАСС. Депутат считает, что Александр Солженицын написал «Архипелаг ГУЛАГ» ради литературной премии. Вяткин предложил вернуть в школьную программу произведения, которые воспитывают патриотизм. В качестве примера он назвал «Молодую гвардию» Александра Фадеева, «Горячий снег» Юрия Бондарева. Ранее член комитета Госдумы по просвещению, журналист, публицист Анатолий Вассерман призвал включить в школьную программу историю спецоперации России на Украине. По его мнению, когда выйдут новые учебники, конфликт уже будет завершен.

Депутат Госдумы от Челябинской области Дмитрий Вяткин считает, что произведение Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» следует убрать из школьной программы. По его словам, книга не прошла «испытание временем». «Те произведения, которые не выдержали испытание временем, которые не соответствуют действительности, должны быть из школьной программы исключены. […] Как показал исторический анализ „Архипелага ГУЛАГа“, многие факты Александром Исаевичем были „высосаны из пальца“, придуманы», — цитирует Дмитрия Вяткина ТАСС. Депутат считает, что Александр Солженицын написал «Архипелаг ГУЛАГ» ради литературной премии. Вяткин предложил вернуть в школьную программу произведения, которые воспитывают патриотизм. В качестве примера он назвал «Молодую гвардию» Александра Фадеева, «Горячий снег» Юрия Бондарева. Ранее член комитета Госдумы по просвещению, журналист, публицист Анатолий Вассерман призвал включить в школьную программу историю спецоперации России на Украине. По его мнению, когда выйдут новые учебники, конфликт уже будет завершен.