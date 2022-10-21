Россиянам запретили выезжать из страны, Путин создал Совет по СВО: главное к вечеру 21 октября

21 октября 2022 в 22:14 Размер текста - 17 +

Российским мужчинам без повесток отказывают в выезде из страны. Президент РФ Владимир Путин создал отдельный орган власти, который будет следить за проведением спецоперации. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 21 октября. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля, с целью помощи мирного населения Донбасса. Позже, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны.