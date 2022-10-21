Россиянам запретили выезжать из страны, Путин создал Совет по СВО: главное к вечеру 21 октября

После начала обстрелов Украины массированными ракетными ударами, Россия лишила страну 30% энергоструктуры
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российским мужчинам без повесток отказывают в выезде из страны. Президент РФ Владимир Путин создал отдельный орган власти, который будет следить за проведением спецоперации. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 21 октября.
- Российские мужчины столкнулись с тем, что не могут вылететь из страны. Пограничники выдали уведомление об отказе […] на основании закона от 1997 года «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ».
- Президент РФ создал Совет при правительстве страны, который будет следить за проведением специальной военной операцией. В задачи Совета входит решением вопросов, связанных с обеспечением ВС РФ военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами. И это только часть задач.
- Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Они выпустили 12 ракет.
- На Николаево-Криворожском направлении около 20 украинских диверсантов пытались прорваться в тыл. У них не получилось.
- Российские войска уничтожили иностранных наемников в новых регионах РФ. Также был ликвидирован склад ВСУ.
- ВСУ обстреляли детский сад, школы и жилые помещения в Белгородской области. Удары были нанесены в селе Муром Шебекинского городского округа.
- Россия в ходе ракетных ударов по Украине лишила страну 30% энергоструктуры за полторы недели. И этот процент растет.
- В Госдуме РФ предложили выплачивать алименты за мобилизованных россиян. Выплаты предполагаются из государственного бюджета.
- За все время частичной мобилизации, домой по итогу вернулись 10 тысяч призванных граждан. По разным причинам.
- На границе РФ и Грузии закроют мобильные военкоматы. Ранее они выдавали повестки гражданам, которые пытались сбежать из России от мобилизации.
- Новые регионы РФ раскрыли планы на изъятие автомобилей у граждан. После введения военного положения в новых регионах РФ, автомобили изыматься не будут.
- Как рассказали жители Донецкой народной республике (ДНР), после введения военного положения, их быт совершенно не изменился. Только теперь приказ о военном положении давал президент РФ Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля, с целью помощи мирного населения Донбасса. Позже, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны.
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