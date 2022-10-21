Россиянам запретили выезжать из страны, Путин создал Совет по СВО: главное к вечеру 21 октября

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, ракета
После начала обстрелов Украины массированными ракетными ударами, Россия лишила страну 30% энергоструктуры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российским мужчинам без повесток отказывают в выезде из страны. Президент РФ Владимир Путин создал отдельный орган власти, который будет следить за проведением спецоперации. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 21 октября.

  • Российские мужчины столкнулись с тем, что не могут вылететь из страны. Пограничники выдали уведомление об отказе […] на основании закона от 1997 года «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ».
  • Президент РФ создал Совет при правительстве страны, который будет следить за проведением специальной военной операцией. В задачи Совета входит решением вопросов, связанных с обеспечением ВС РФ военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами. И это только часть задач.
  • Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Они выпустили 12 ракет.
  • На Николаево-Криворожском направлении около 20 украинских диверсантов пытались прорваться в тыл. У них не получилось.
  • Российские войска уничтожили иностранных наемников в новых регионах РФ. Также был ликвидирован склад ВСУ.
  • ВСУ обстреляли детский сад, школы и жилые помещения в Белгородской области. Удары были нанесены в селе Муром Шебекинского городского округа.
  • Россия в ходе ракетных ударов по Украине лишила страну 30% энергоструктуры за полторы недели. И этот процент растет.
  • В Госдуме РФ предложили выплачивать алименты за мобилизованных россиян. Выплаты предполагаются из государственного бюджета.
  • За все время частичной мобилизации, домой по итогу вернулись 10 тысяч призванных граждан. По разным причинам.
  • На границе РФ и Грузии закроют мобильные военкоматы. Ранее они выдавали повестки гражданам, которые пытались сбежать из России от мобилизации.
  • Новые регионы РФ раскрыли планы на изъятие автомобилей у граждан. После введения военного положения в новых регионах РФ, автомобили изыматься не будут.
  • Как рассказали жители Донецкой народной республике (ДНР), после введения военного положения, их быт совершенно не изменился. Только теперь приказ о военном положении давал президент РФ Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля, с целью помощи мирного населения Донбасса. Позже, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российским мужчинам без повесток отказывают в выезде из страны. Президент РФ Владимир Путин создал отдельный орган власти, который будет следить за проведением спецоперации. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 21 октября. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля, с целью помощи мирного населения Донбасса. Позже, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...